Dentons wyjaśnia: zużyte łopaty wirników w świetle prawa

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach nie klasyfikują łopat wirników jako szczególnego rodzaju odpadów. Będą więc one podlegać ogólnej klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od dominującego materiału. Zobowiązany do właściwego zagospodarowania odpadów jest ich wytwórca, a więc w przypadku łopat wirników właściciel elektrowni wiatrowej - mówi Agnieszka Kulińska, partner w zespole energetyki i zasobów naturalnych kancelarii Dentons.

- Zobowiązany do właściwego zagospodarowania odpadów jest ich wytwórca, a więc w przypadku łopat wirników właściciel elektrowni wiatrowej. Zwykle właściciele wiatraków w celu wypełnienia tego obowiązku podpisują odpowiednie umowy z firmami świadczącymi specjalistyczne usługi i posiadającymi odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie odpadów.W Polsce problem recyklingu wiatraków ma na razie niewielki wymiar, gdyż zainstalowane u nas urządzenia są jeszcze relatywnie „młode” i cykl ich życia jeszcze się nie zakończył. Brak również w obecnych regulacjach, w szczególności ze względu na zapisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, możliwości przeprowadzenia pełnego repoweringu, który pozwoliłby wymienić starsze turbiny na nowsze, bardziej efektywne, modele, przyśpieszając tym samym konieczność poradzenia sobie z utylizacją zdemontowanych łopat.Warto wspomnieć w tym kontekście o przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, do implementacji których Polska jest zobowiązana w terminie do czerwca 2021 r. Nakładają one na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia uproszczonej procedury wydawania zezwoleń dla repoweringu.- W zakresie importu do Polski odpadów z zagranicy obowiązuje aktualnie ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Zgodnie z tą ustawą, przywóz odpadów do kraju wymaga zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zabroniony jest natomiast przywóz odpadów w celu ich składowania.Zgodnie z tą regulacją, przywożenie do Polski z zagranicy łopat wirników będzie więc możliwe jedynie po uzyskaniu zgody GIOŚ i w celu poddania ich procesom odzysku, recyklingu lub utylizacji. GIOŚ może również zgłosić sprzeciw wobec przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania lub odzysku.Oczywiście nie sposób ocenić na ten moment, w jaki sposób przepisy te będą stosowane do łopat turbin wiatrowych, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że istnieje regulacja krajowa, która dotyczy tej materii.- Na poziomie UE obowiązują obecnie w tym zakresie ogólne regulacje dotyczące odpadów, w tym w szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.Komisja Europejska wskazywała w maju tego roku w odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego, że w obecnym stanie prawnym to państwa członkowskie powinny zająć się łopatami wirników jak każdą inną frakcją odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w ww. wymienionej dyrektywie.Komisja Europejska wspiera również projekty mające na celu uporanie się z problemem utylizacji łopat wirników w ramach programów LIFE i Horizon 2020.