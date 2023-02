Detaliczny rynek prądu mają czekać usprawnienia

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce mówiono 7 lutego na temat Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Na spotkaniu przypomniano, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Celem działalności OIRE będzie utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

Wskazano, że dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w CSIRE, mają zostać usprawnione i przyspieszone procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce.

Zadaniem CSIRE będzie przetwarzanie informacji rynku energii, co pozwoli między innymi na szybszą zmianę sprzedawcy (docelowo ma to trwać jedną dobę), bezpłatny i prosty dostęp do informacji o posiadanych umowach i zużyciu energii, pozyskanie informacji o ofertach i oszczędnościach dostępnych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, a także dalszą bezpieczną integrację OZE w systemie energetycznym.

CSIRE będzie prowadzone przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), którą to funkcję pełni operator przesyłowy energii elektrycznej PSE. Podczas posiedzenia mówiono między innymi na temat cyberzagrożeń i nad tym, jak im skutecznie przeciwdziałać.

Wskazywano, że czasy się zmieniają i teraz ataki w sieci mogą przybierać różną formę i nieść ze sobą duże konsekwencje. Ponadto zaznaczono, że jeżeli ktoś będzie na przykład chciał sparaliżować infrastrukturę, chociażby w postaci stacji benzynowych, to wystarczy podać na Twitterze, że benzyna będzie po 20 zł i ludzie sami sparaliżują stacje.

Zatem trzeba mieć świadomość tego, że oprócz cyberprzestępczości pojawia się też ostatnio między innymi nurt operacji informacyjnych, które mogą na przykład mieć na celu sparaliżowanie danego obszaru działalności.