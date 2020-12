Dla Polaków zdrowie i kryzys ważniejsze od ochrony klimatu

Na pierwszym miejscu wśród wyzwań, przed jakimi stoi w tym roku Polska, znalazła się pandemia COVID-19. Zmiana klimatu, która w 2019 roku była drugim co do ważności problemem, spadła na miejsce piąte - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Trudny rok

30 tys. respondentów

Jeśli chodzi o wybór między wspieraniem ekologicznej odbudowy gospodarki a podejmowaniem wszelkich kroków niezbędnych do jak najszybszego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego, zdania respondentów na całym świecie są podzielone.W Europie na odbudowę gospodarki z uwzględnieniem wyjątkowej sytuacji klimatycznej stawia 57 proc. respondentów. Amerykanie dzielą się niemal po równo na zwolenników ekologicznej odbudowy gospodarki (49 proc.) i jak najszybszego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego (51 proc.), natomiast w Chinach zdecydowana większość mieszkańców (73 proc.) popiera „zieloną odbudowę”.Zdaniem 66 proc. Europejczyków, Unia Europejska przoduje w walce ze zmianą klimatu. Dla porównania w wiodącą rolę Chin wierzy 90 proc. chińskich obywateli, a w wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych - 49 proc. Amerykanów.- Rok 2020 był niezwykle trudny. Trudno się dziwić, że największe obawy budzi obecnie wśród obywateli pandemia COVID-19. Jednocześnie Polacy chcą się ekologicznej odbudowy gospodarki, co stanowi wyraźny sygnał i wezwanie do działania dla zainteresowanych instytucji. EBI jeszcze silniej niż dotychczas angażuje się w działania, które pozwolą sprostać temu wyzwaniu w nadchodzących latach - mówi Ambroise Fayolle, wiceprezes EBI.Trzecia edycja tej ankiety EBI - przeprowadzona we współpracy z pracownią badania rynku BVA - miała dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat nastrojów i oczekiwań w zakresie działań na rzecz klimatu.W badaniu przeprowadzonym w dniach od 5 października do 2 listopada 2020 roku wzięło udział ponad 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Prowadzi działalność w około 160 krajach i jest jednym z największych na świecie wielostronnych kredytodawców wspierających projekty na rzecz ochrony klimatu.EBI przyjął niedawno plan działania banku klimatycznego, zgodnie z którym będzie realizować ambitny program przewidujący wsparcie w kolejnej dekadzie (do roku 2030) działań na rzecz klimatu i inwestycji w zrównoważony środowiskowo rozwój o łącznej wartości 1 biliona euro oraz przeznaczanie do 2025 roku ponad 50 proc. środków finansowych EBI na działania na rzecz klimatu i zrównoważony środowiskowo rozwój. Od początku 2021 roku wszystkie nowe operacje finansowe grupy EBI będą dostosowane do celów porozumienia paryskiego.