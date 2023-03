Dla Polski nie ma innej alternatywy niż elektrownia atomowa

Chcemy jak najdłużej spalać węgiel, do momentu realnego zastąpienia go atomem. Nie ma dla nas innej alternatywy jak rozwój energetyki jądrowej - powiedział Marek Wesoły wiceminister aktywów państwowych.

Działania UE i nieustanne stygmatyzowanie górnictwa nie pozostawiają nam tu wyboru. Niestety, nie możemy w pełni wykorzystać naszych możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie własnych zasobów węglowych, bo musimy ograniczać produkcję energii z węgla - powiedział marek Wesoły.

Polska zdaje sobie sprawę z tego, że musi odchodzić od węgla, co następuje, jednak nie może równocześnie narażać naszej suwerenności energetycznej. Stąd m.in. tak dynamiczne działania, by stabilne źródło w postaci węgla zastąpić równie stabilnym, ale czystym źródłem w postaci atomu - dodał.

Nie ma dla nas innej alternatywy jak rozwój energetyki jądrowej. Dynamicznie rozbudowujemy naturalnie również źródła odnawialne, ale to niestety niestabilne źródło energii. Jak najdłużej chcemy więc spalać węgiel, do momentu realnego zastąpienia go atomem - zaznaczył.

Energetyka i własne surowce energetyczne to suwerenność

Marek Wesoły w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pytany był o to, które zadanie jako nowego wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo, będzie dla niego największym wyzwaniem.

"Utrzymanie i wzmocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Postrzeganie energetyki zmieniło się diametralnie od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Bezpieczeństwo energetyczne zawsze było kluczowe, ale obecnie wyzwania są inne niż te, które stawialiśmy sobie jeszcze dwa-trzy lata temu. Dziś chyba już wszyscy rozumieją, że energetyka i własne surowce energetyczne to suwerenność. Po zabezpieczeniu Polski pod kątem dostępności surowców energetycznych i stabilności systemu będziemy rozmawiać o kolejnych elementach jego doskonalenia czy zmiany. Najważniejsze jednak jest bezpieczeństwo" - powiedział.

Ze względu na politykę UE, import węgla nadal będzie wysoki

Na pytanie o to, jak osiągnąć suwerenność energetyczną w sytuacji, kiedy pogłębia się luka między popytem a podążą węgla, a import rośnie rok do roku o ponad 60 proc. zauważył, że "ze względu na politykę UE, import węgla nadal będzie wysoki".

"Działania UE i nieustanne stygmatyzowanie górnictwa nie pozostawiają nam tu wyboru. Niestety, nie możemy w pełni wykorzystać naszych możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie własnych zasobów węglowych, bo musimy ograniczać produkcję energii z węgla. Nie jest żadną tajemnicą, że ze względów historycznych nasza energetyka w znacznym stopniu jest uzależniona od węgla i jesteśmy ostatnim krajem UE, który ma taką strukturę energetyczną z tak dużą ilością węgla" - ocenił.

Polska będzie spalać węgiel, do momentu realnego zastąpienia go atomem

Wiceszef MAP zaznaczył, że Polska zdaje sobie sprawę z tego, że musi odchodzić od węgla, co następuje, jednak nie może ona równocześnie narażać naszej suwerenności energetycznej. "Stąd m.in. tak dynamiczne działania, by stabilne źródło w postaci węgla zastąpić równie stabilnym, ale czystym źródłem w postaci atomu" - dodał.

Jak zauważył Wesoły, "nie ma dla nas innej alternatywy jak rozwój energetyki jądrowej". Zaznaczył, że dynamicznie rozbudowujemy naturalnie również źródła odnawialne, ale "to niestety niestabilne źródło energii, na którym nie możemy opierać swego bezpieczeństwa".

"Jak najdłużej chcemy więc spalać węgiel, do momentu realnego zastąpienia go atomem. Chcemy także rozwijać tzw. niskoemisyjne technologie węglowe wpisane do umowy społecznej z górnikami" - powiedział Marek Wesoły.