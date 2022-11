Dlaczego spółki energetyczne nie mają zarabiać?

Po wypowiedzi premiera Morawieckiego, która wywołała sporo zamieszania na warszawskiej giełdzie, analitycy nie kryją zdziwienia, że w dobie transformacji padają słowa o pozbawianiu zysków energetycznych firm.

Jedna wypowiedź premiera przełożyła się dość boleśnie na kurs spółek energetycznych i paliwowych na warszawskiej giełdzie. Mateusz Morawiecki zapowiedział że w 2023 roku zyski netto spółek energetycznych i wydobywczych mają być tylko nieco wyższe od zera.

W poniedziałek, 7 listopada, na zamknięciu sesji kurs Enei spadł na giełdzie w Warszawie o 9,2 proc., do okolic 5,2 zł za akcje i dużym obrocie przekraczającym 19 mln zł. Tauron stracił niespełna 8 proc., przy obrocie ponad 24 mln zł, jedna akcja wycenia jest na 2,03 zł.

Wchodzące w skład WIG20 Orlen i PGE straciły kolejno 4 i 6,8 proc. Były to najmocniej tracące spółki w indeksie, obroty na akcjach Orlenu przekroczyły 170 mln zł, a kurs zniwelował ostatnie wzrosty i znajduje się w okolicach 60,5 zł.

Eksperci nie mają złudzeń, to pokłosie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który na Radzie Dialogu Społecznego zapowiedział, że mechanizmy zamrażania cen energii mają prowadzić do tego, aby w 2023 r. zyski netto spółek energetycznych i wydobywczych były tylko nieco wyższe od zera. Słowa te wystraszyły inwestorów.

Chaos na rynku energetycznym odbija się na giełdowym rynku

Analityk giełdowy Konrad Ryczko wskazuje, że w weekend pojawiła się wypowiedź prezesa PGE, Wojciecha Dąbrowskiego, w której ocenił on, że połączenie PGE, Grupy Tauron i Grupy Enea to bardzo dobry pomysł. Co prawda sugestie odnośnie połączenia energetycznych spółek zdementował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ale na początku sesji można było dostrzec wpływ tych doniesień na notowania spółek.

- W ciągu sesji, przed południem jednak spadła wypowiedź premiera, która w sumie nie powinna być wielkim zaskoczeniem, bo można ją odczytywać jako powrót do tzw. "windfall tax", czyli podatku od nadmiarowych zysków. Ten temat jest już od pewnego casu omawiany nie tylko na poziomie Polski, ale również Unii Europejskiej. Rynek nie lubi tego typu zapowiedzi, które generują pewien chaos wokół sektora energetycznego - tłumaczy analityk.

Jak dodaje, po wypowiedzi premiera zaczęły spadać kursy spółek, które przewijały w kontekście podatku od nadmiarowych zysków a niekoniecznie należały do sektora energetycznego. Kurs Orlenu spadł w poniedziałek 4 proc.

Potrzeba gigantycznych inwestycji, spółki energetyczne muszą zarabiać

Zdziwienia słowami premiera, które przełożyły się na takie zamieszanie na rynku energetycznych spółek, notowanych na GPW nie krył także inny analityk, który poprosił o nie cytowanie jego imienia i nazwiska.

- Nie rozumiem, dlaczego spółki nie miałyby zarabiać. Mówi się o tworzeniu rozwiązań, mających służyć oddłużeniu spółek, by mogły w końcu inwestować w energię odnawialną, a z drugiej strony nie pozwala im się zarabiać, co uniemożliwi tego typu inwestycje. Tu coś jest nie tak - mówi nasz rozmówca, wskazując, że premier odniósł się również do spółek dystrybucyjnych.

- Dopiero co prezes URE w jednym z wywiadów wskazywał, że potrzebne są inwestycje rzędu około 130 miliardów do 2030 roku w unowocześnienie sieci. Skąd spółki dystrybucyjne mają wziąć pieniądze, skoro im się wszystkie zabierze - stawia retoryczne pytanie.