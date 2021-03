Dlaczego Zygmunt Solorz rezygnuje z węgla? Były minister w szczerej rozmowie

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) do końca 2030 r. chce zakończyć produkcję energii z węgla brunatnego. Grupa stawia teraz na produkcję energii z biomasy i fotowoltaiki oraz szuka projektów z energetyki wiatrowej. Do 2030 r. z ZE PAK odejdzie ok. 45 proc. z 4,2 tysięcznej załogi. O przyszłości rozmawiamy z Piotrem Woźnym, prezesem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK).

Przypomina, że w sektorze wytwarzania energii w źródłach OZE w ZE PAK już pracuje blok na biomasę - to jednostka w Elektrowni Konin o mocy 50 MW. W planach - przystosowanie istniejącego bloku węglowego zlokalizowanego w Elektrowni Konin do spalania biomasy. Ta jednostka także ma mieć 50 MW. Po ukończeniu tej inwestycji moc instalacji biomasowych w ZE PAK wyniesie 100 MW.Trwa też budowa farmy fotowoltaicznej w Brudzewie o mocy 70 MW - największej farmy fotowoltaicznej w Polsce.ZE PAK intensywnie poszukuje projektów farm wiatrowych, które mógłby realizować na swoich terenach pogórniczych - grupa ma do dyspozycji 10 tys. hektarów. Poszukiwane są również projekty farm wiatrowych w okolicy.- Ważnym elementem naszej organizacji jest spółka PAK Serwis. Zajmuje się ona utrzymaniem bloków energetycznych w stanie używalności. Obecnie 60 proc zleceń tej spółki pochodzi z grupy ZE PAK a 40 proc. z rynku zewnętrznego. To firma zatrudniająca blisko 700 pracowników. Pracujemy mocno nad jej przyszłością; jej roczne przychody to ok. 150 mln zł - precyzuje Piotr Woźny.Jak zaznacza, ZE PAK bardzo intensywnie przygotowuje się do skorzystania z funduszu sprawiedliwej transformacji.W 2020 r. w grupie ZE PAK doszło już do pierwszych zwolnień grupowych. Nie można wykluczyć kolejnych.- Podział pomiędzy częścią energetyczną a częścią górniczą wygląda tak, że na blisko 4 tys. zatrudnionych w ZE PAK ok. 40 proc. działa w części energetycznej i administracyjnej, a ok. 60 proc. w części górniczej. Skoro obecnie pracujemy na trzech odkrywkach, a z końcem 2021 i 2022 r. dwie z tych odkrywek - z przyczyn naturalnych (wykopaliśmy cały węgiel, jaki tam był) zakończą wydobycie, to niestety oczywiste, że będą temu musiały towarzyszyć restrukturyzacje i proces zwalniania osób, które do tej pory na tych odkrywkach pracowały - zapowiada Piotr Woźny.Część pracowników ZE PAK, którzy zostali zwolnieni, zostało już przekwalifikowanych.- W strukturze ZE PAK były dwie kopalnie węgla brunatnego: Konin, która nadal działa i Adamów, która w 2020 r. została postawiona w stan likwidacji i gdzie z końcem maja 2021 r. nie będzie już nikt zatrudniony. W 2020 r. rozpoczęliśmy proces zwolnień i przygotowywania się do likwidacji tego zakładu górniczego - mówi Piotr Woźny.Do osób, które otrzymywały zwolnienia z kopalni Adamów, skierowano ofertę nauki w centrum szkoleniowym OZE, które z własnych środków ZE PAK zbudował w 2020 r. Ma ono szkolić monterów instalacji fotowoltaicznych.- Do wszystkich, z którymi w 2020 r. rozwiązano umowy o pracę skierowaliśmy takie zaproszenie i 50 osób zdecydowało się z niego skorzystać. 50 osób skończyło kurs montera instalacji fotowoltaicznych, zakończony przyznaniem certyfikatu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). W 2021 r. kontynuujemy kolejne kursy szkoleniowe i łącznie mamy już przeszkolonych 70 osób - wylicza Piotr Woźny.Z tej grupy 15 osób zatrudniono w spółce Esoleo, z grupy Cyfrowego Polsatu, która buduje farmę fotowoltaiczną w Brudzewie.- To iskierka, na którą będziemy dmuchać i chuchać, żeby to nam się jak najlepiej rozwijało - deklaruje Piotr Woźny.ZE PAK o swej transformacji rozmawia także z samorządami lokalnymi.- To oczywista sprawa! W przeciwieństwie do kompleksu Bełchatów, który działa na terenie dwóch gmin, my jesteśmy kopalnią wieloodkrywkową, więc mamy kilkanaście samorządów terytorialnych, na obszarach których działamy; do tego dochodzi kilkanaście gmin, z których mieszkańcy są zatrudnieni w grupie ZE PAK - podkreśla Piotr Woźny.Jak dodaje, spółka pozostaje w bardzo intensywnym kontakcie z władzami samorządowymi z powiatów tureckiego i konińskiego.- Z jednym z okolicznych wójtów pracujemy nad porozumieniem, które będzie zakładało zatrudnienie kilku pracowników z grupy ZE PAK w spółce komunalnej - po to, aby wyćwiczyć pilotażowy mechanizm tego, jak może wyglądać transfer pracowników z ZE PAK do spółek komunalnych i aby mechanizm ten zasilić pieniędzmi unijnymi - wyjaśnia Piotr Woźny.Kwestie społeczne w branży węgla brunatnego będą coraz ważniejsze; od dawna są one "przykrywane" przez to, co dzieje się w branży węgla kamiennego. Jeżeli chodzi o górników węgla brunatnego, w Polsce mamy dwóch pracodawców: to grupa PGE i ZE PAK.- Próbie zawarcia umowy społecznej na Śląsku powinna towarzyszyć identyczna próba zawarcia umowy społecznej z górnikami z węgla brunatnego. Elektrownie na węgiel brunatny są dużo bardziej emisyjne niż te na węgiel kamienny. I tak naprawdę to elektrownie na węgiel brunatny są na pierwszej linii dekarbonizacji, ponieważ ich emisja jest o 20-30 proc. wyższa, więc wpływa to na wysokość podatku węglowego, jakim jest w istocie opłata za uprawnienia do emisji CO2. To, co dzieje się na Śląsku, jak najbardziej jest ruchem w bardzo dobrą stronę - i trzymam kciuki za moich niedawnych kolegów z rządu, żeby udało się tę sprawę domknąć - podkreśla Piotr Woźny.W jego ocenie porozumienie z górnikami węgla brunatnego jest niezbędnym "dodatkiem" do tego, co obserwujemy w przypadku ich śląskich kolegów.Jak zaznacza Piotr Woźny, górnikom węgla brunatnego należy stworzyć możliwość skorzystania z takiego katalogu uprawnień emerytalnych, jakie mają górnicy węgla kamiennego. Chodzi tu np. o urlop górniczy umożliwiający komuś, kto ma mniej niż 4 lata do emerytury górniczej, tzw. urlop górniczy i zaliczenie tego czasu na poczet emerytury. A jeżeli ktoś nie spełnia warunków, by pójść na taki urlop, powinien mieć uprawnienia do odprawy.- Polskie państwo otrzymuje gigantyczne pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 , a te uprawnienia są finansowane przez spółki energetyczne. Zamknięte koło... Im wyższe są te opłaty, tym więcej państwo dostaje, ale tym trudniej spółkom energetycznym produkującym energię z węgla brunatnego działać na rynku. Część przychodów budżetowych, które Polska ma z emisji CO2, powinna trafić na poczet katalogu uprawnień emerytalnych dla górników węgla brunatnego i umożliwić zrównanie ich z uprawnieniami górników węgla kamiennego - podsumowuje Piotr Woźny.