Prace parlamentarne nad Ustawą o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmowy 3237) zostały zakończone i dokument został podpisany przez prezydenta. Przedmiotowa regulacja wprowadza między innymi zmianę w zakresie instytucji linii bezpośredniej.

Długo oczekiwana zmiana umożliwi stosowanie linii bezpośredniej jako podstawowego instrumentu niskoemisyjnej transformacji energetycznej.

Zgodnie ze zmianami, zniesiony zostaje obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz wpisu do rejestru linii bezpośrednich.

Dodatkowo ułatwieniem będą objęte instalacje odnawialnych źródeł energii przyłączone za pomocą linii bezpośredniej o mocy nie większej niż 2 MW mocy zainstalowanej, które będą zwolnione z dużej części obowiązków wymaganych do wpisu na listę linii bezpośrednich w tym do przedłożenia ekspertyzy wpływu na sieć.

Zmiana definicji linii bezpośredniej, usunięcie obecnych wątpliwości interpretacyjnych

Istotnym aspektem jest zmiana samej definicji linii bezpośredniej, poprzez usunięcie obecnych wątpliwości interpretacyjnych. Proponowana definicja obejmuje linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwórczą z wydzielonym odbiorcą, w celu bezpośredniego dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwórczą z przedsiębiorstwem energetycznym innym niż wytwarzające energię elektryczną w tej jednostce, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, w celu bezpośredniego dostarczenia energii elektrycznej do ich własnych obiektów, w tym urządzeń lub instalacji, podmiotów będących ich jednostkami podporządkowanymi lub do odbiorców przyłączonych do sieci, urządzeń lub instalacji tych przedsiębiorstw.

- Wielu obserwatorów podkreśla, iż zaproponowana definicja nie jest doskonała, lecz w mojej ocenie należy pozytywnie ocenić procedowane zmiany i uznać za ważny krok w kierunku rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii przyłączanych bezpośrednio do odbiorcy za pomocą linii bezpośredniej - zauważa Piotr Kolasa, radca prawny w kancelarii Polowiec i Wspólnicy, doradca Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Zdaniem eksperta, nowa definicja zdecydowanie odchodzi od obecnej interpretacji (zbyt wąskiej), gdzie oprócz przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo tylko "układ wyspowy" był dopuszczany do stosowania linii bezpośredniej, co stanowiło poważną barierę rozwoju.

Zapisy budzące wątpliwości branży. Obawy inwestorów, opłata solidarnościowa

W proponowanych zmianach są również wskazane rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości czy w rzeczywistości nie będą stanowiły nowych barier w rozwoju rozwiązań opartych na linii bezpośrednich. Jednym z takich obszarów jest ocena ekspertyzy wpływu tej linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny. Inwestorzy obawiają się, iż przy ocenie tego dokumentu będą stosowane dowolne interpretacje celem uzyskania podstawy do wydania odmowy wpisu do rejestru linii bezpośrednich.

Drugim obszarem jest obowiązek wnoszenia opłaty solidarnościowej, która będzie stanowiła dodatkowy koszt po stronie inwestorów. W ramach prac nad projektem ustawy organizacje branżowe zgłaszały swoje zastrzeżenia co do zasadności wprowadzenia opłaty solidarnościowej, jednak w wyniku prac, stanowi ona niejako kompromis pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłem energii elektrycznej a inwestorami.

- Wdrażane zmiany stanowią bez wątpienia ważny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw do odbiorców energii elektrycznej, szczególnie dużych odbiorców przemysłowych, którzy będą mieli ułatwione możliwości nabycia energii elektrycznej bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. Jest to również istotny krok w celu dekarbonizacji polskiego przemysłu – mówi Piotr Kolasa.

Liberalizacja zasad budowy linii bezpośredniej jednak stanowi tylko jeden z elementów barier regulacyjnych w rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii, bez których instytucja linii bezpośredniej może nie wykorzystać potencjału.