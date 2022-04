Długoterminowo, a nie politycznie. Tak trzeba myśleć o transformacji w zieloną stronę

Jak zazieleniać biznes? Cel musi być ambitny, zespół do niego przekonany, a realizacja raportowana. O Zielonym ładzie i zielonym biznesie rozmawiali uczestnicy sesji dyskusyjnej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Poszukując korzyści z zazieleniania biznesu należy myśleć w perspektywie długoterminowej - podkreślali uczestnicy debaty "Zielony ład, zielony biznes" podczas europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W transformacji w stronę zeroemisyjności są wielkie pieniądze. Z roku na rok finansowanie zielonych inwestycji przez banki rośnie.

Na przedsiębiorcach spoczywa też odpowiedzialność za działania kooperantów. Dlatego należy ich włączać do wspólnej przemiany.

Jak wygląda dziś zazielenianie biznesu? Zdaniem Jarosława Rota z BNP Paribas, możemy mówić o rzeczywistości w dwóch odsłonach: przed i po wojnie w Ukrainie. Do jej wybuchu, znane były megatrendy, przejście w stronę zielonej transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w finansowaniu inwestycji. W BNP Paribas w 2019 roku 500 mln zł, w 2020 - miliard złotych, a w 2021 już 3,9 miliarda złotych stanowiło "zielone finansowanie". - To nie tylko poczucie świadomości klimatycznych wyzwań ze strony przedsiębiorstw, ale również kwestia finansowa. W transformacji w stronę zeroemisyjności są wielkie pieniądze. Działanie na rzecz środowiska to także zwiększanie przewagi konkurencyjnej - podkreślał.

Po wybuchu wojny w Ukrainie zaczynamy na nowo rozumieć bezpieczeństwo energetyczne, ale też znaczenie niefinansowania wojny, uważa Jarosław Rot. - Możemy teraz przyspieszyć budowę mocy ze źródeł odnawialnych i wzmocnić działania na rzecz efektywności energetycznej. My wierzymy i widzimy u naszych klientów chęć, by tak się stało - mówił.

Biznes musi wykorzystać szansę

Famur, producent maszyn górniczych, spółka, która wywodzi się z węgla, stawia teraz na OZE. Czy obecna sytuacja geopolityczna utrudni, czy przyspieszy transformację? - Firmy z naszej branży całkiem niedawno były przekonywane do tego, że to jest stabilny filar naszej gospodarki. Nagle nastąpił w 2020 roku całkowity zwrot, podjęto decyzje o wygaszaniu wydobycia węgla. Na początku 2021 roku pojawia się nowa polityka energetyczna Polski - realia zatem zmieniły się szybko i diametralnie. Firmy, takie jak nasza, musiały podjąć trudną decyzję, z jednej strony zapewnić sobie bezpieczeństwo rozwojowe, a z drugiej w procesie transformacji zachować potencjał. Na nowo zdefiniowaliśmy nasze cele w 2020 roku i traktujemy to też jako szansę. Albo zostaniemy w starej strefie biznesowej i będziemy się kurczyć, albo poszukamy nisz i wykorzystamy transformacje jako szansę - mówił Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Firma postawiła na budowę fotowoltaiki wielkoskalowej.

- Dziś dołączyliśmy do grupy jednego z większych dostawców w kraju, ale nie chcemy się na tym zatrzymywać, myślimy o Europie i świecie, a także o innych technologiach - offshore, kogeneracja czy smartmetering - zapewnił Mirosław Bendzera.

Współpraca z dostawcami i wydłużenie perspektywy

- Kiedyś mówiono, że energetyka rozproszona "nie żre politycznie". Od tego trzeba odejść. Nie można myśleć krótkoterminowo i politycznie o takich sprawach, jak bezpieczeństwo energetyczne - podkreślał Michal Motylewski z kancelarii Dentons.

- Prowadźmy długoterminowy rachunek inwestycyjny, a nie myślmy o najbliższych kosztach - dodał Jacek Śliwiński, prezes firmy Velux. Zaznaczył, że zadaniem przedsiębiorstw jest dziś też zmiana w całym łańcuchu dostaw.

- Za każdą naszą produkcją stoi łańcuch dostaw - w naszym przypadku generuje on aż 94 proc. śladu węglowego. Musimy zatem pociągnąć za sobą w tej zmianie naszych kooperantów, w jakiś sposób na nich wpłynąć - dodał Jacek Siwiński.

- Kiedyś firmy konkurowały, zamykały się, chroniły swoje knowhow; dziś musimy współtworzyć owe produkty z naszymi dostawcami. To zmienia politykę firmy - dodał.

Strategia musi być jasna, cel ambitny, zespół do niego przekonany, a realizacja przemiany w zieloną stronę regularnie raportowana - to zdaniem Gustawa Szarka z Mckinsey&Company podstawa transformacji biznesu w zieloną stronę.