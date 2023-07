Do 2030 roku świat będzie miał ponad 1/3 energii ze słońca i wiatru

Do 2030 globalny udział energii z fotowoltaiki i energetyki wiatrowej przekroczy jedną trzecią w światowej produkcji energii, wynika z raportu Rocky Mountain Institute.





Think-tank przewiduje, że do tego czasu wiatr i słońce będą generować co najmniej 33 proc. energii elektrycznej, czyli o 12 proc. więcej niż dziś. Ponadto Rocky Mountain Institute prognozuje spadek ceny energii wygenerowanej przez fotowoltaikę. Już teraz jest to najtańszy sposób na produkcję energii, gdzie MWh kosztuje około 40 dolarów, jednak do 2030 roku za tą samą ilość energii będziemy płacić 20 dolarów.

- Korzyścią płynącą z szybkiej budowy energii odnawialnej jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności, ponadto osiągnięcie długofalowego spadku cen energii. Czym więcej się zainstaluje, tym ceny będą niższe – powiedział agencji Reutera Kinsmill Bond z Rocky Mountain Institute.

Rocky Mountain Institute to amerykańska organizacja non-profit, zajmująca się energią odnawialną. Prowadzi badania wspólnie z fundacją Jeffa Bezosa – Bezos Earth Fund, którą właściciel Amazona stworzył i dokapitalizował 10 mld dolarów, aby szukała rozwiązań sprzyjających działaniom na rzecz ochrony klimatu.