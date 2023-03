Do 2033 roku rynek elektrolizerów będzie wart 120 miliardów dolarów

Firma technologiczna IDTechEx ustaliła, że w ciągu najbliższych 10 lat światowy rynek elektrolizerów potrzebnych do wytwarzania zielonego wodoru będzie wart 120 miliardów dolarów.

Plany Unii Europejskiej zawarte w strategii RePowerEU, a także niedawno wprowadzone amerykańskie akty prawne dotyczące transformacji energetycznej wskazują na znaczny wzrost produkcji i konsumpcji zielonego wodoru w ciągu najbliższej dekady. Także Japonia i Korea Południowa mają ambitne strategie wodorowe.

IDTechEx ocenia, że do 2025 roku produkcja elektrolizerów wzrośnie 5-krotnie w porównaniu do 2022 roku. Według niej najaktywniejsze w branży są firmy europejskie, które zwiększają swoją wydajność, jeśli chodzi o produkcję elektrolizerów, dokonując znaczących inwestycji. Przyspieszenia należy spodziewać się także na rynkach chińskim i amerykańskim, podczas gdy Indie i Australia dopiero planują na niego wejść.

IDTechEx przewiduje, że wzrośnie produkcja 4 głównych typów elektrolizerów; alkalicznych (AEL), membran polimerowo-elektrolitowych, membran jonowych z membraną protonową (PEM) oraz elektrolizerów tlenków stałych (SOEL). Najbardziej skomercjalizowane będą elektrolizery alkaliczne, których najwięcej produkuje się w Chinach i Europie.

Droższe elektrolizery PEM są na wczesnym etapie komercjalizacji, jednak prognozuje się, że stopniowo będą zdobywać rynek, w miarę spadku kosztów kapitału, potrzebnego do ich rozwijania. Ponadto charakteryzują się one większą gęstością energii i wydajnością w porównaniu do alkalicznych. Są produkowane w Chinach, Europie i USA.

Elektrolizery tlenków stałych są na bardzo wczesnym etapie komercjalizacji i ich cena jest jeszcze wyższa od dwóch pozostałych typów, ponadto mają krótszy okres przydatności.

Według IDTechEx to właśnie wzrost produkcji tych trzech powyżej opisanych typów zdeterminuje rozwój rynku i zadecyduje o tym, czy poszczególnym krajom uda się wypełnić ich cele, jeśli chodzi o produkcję zielonego wodoru.