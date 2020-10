Do końca 2020 r. możemy mieć 3 tys. MW farm fotowoltaicznych

- Moce zakontraktowane dotychczas w ramach systemu aukcyjnego wynoszą ok. 3,3 tys. MW w lądowych farmach wiatrowych, które są w budowie lub powstaną po aukcjach z 2018 i 2019 roku. Z kolei moc projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcje w latach 2016-2019, wynosi ok 1,66 tys. MW, z czego zdecydowana większość zostanie dopiero wybudowana - mówi WNP.PL Kamil Janczyk, wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Finansowanie nowych źródeł OZE opiera się na różnych rozwiązaniach. Jednym z nich są rozwiązania hybrydowe, gdzie np. większość sprzedaży energii z instalacji OZE (co do zasady co najmniej 60 proc.) powinna być zakontraktowana, czy to w systemie aukcyjnym czy poprzez długoterminowe umowy PPA. Pozostała część, 40 proc. może być wyeksponowana na ryzyko rynkowe. Większość banków akceptuje takie rozwiązania hybrydowe.Dodatkowo, rysuje się trend polegający na ostrożnym powrocie do refinansowania istniejących farm wiatrowych w systemie zielonych certyfikatów.- Projekty zrealizowane w systemie zielonych certyfikatów są ponownie refinansowane przez niektóre banki – wiemy o dwóch takich przypadkach. Wynika to również z ustabilizowania się sytuacji na rynku praw majątkowych. Zainteresowanie refinansowaniem tego typu projektów będzie rosło – prognozuje Kamil Janczyk.Zwraca uwagę, że ceny praw majątkowych są stabilne; wsparte ostatnim projektem rozporządzenia Ministerstwa Klimatu w sprawie utrzymaniu kwoty umorzenia tzw. zielonych certyfikatów w 2021 r. na niezmienionym poziomie, czyli 19,5 proc.W uzasadnieniu projektu resort klimatu napisał, iż poziom ten ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE, dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.