Do liderów OZE nam daleko, a za nami tylko cztery kraje

Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6 proc. Jak wypadamy na tle Europy?

Unijne prawodawstwo dotyczące promowania odnawialnych źródeł energii uległo znacznym zmianom na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. Zgodnie z dążeniem Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w marcu 2023 uzgodniono, że należy zwiększyć cel dotyczący energii z OZE na 2030 r. do 42,5 proc., z myślą o osiągnięciu 45 proc. Jak daleko w tej drodze jest Polska?

Jak podaje Eurostat udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Polsce kształtuje się na poziomie 15,6 proc. Zdecydowanie liderami są m.in. takie kraje jak: Islandia (85,8 proc.), Norwegia (74,1 proc.) czy Szwecja (62,6 proc.). Gorzej od nas wypadają jedynie Węgry (14,1 proc.), Belgia (13 proc.), Irlandia (12,5 proc.) oraz Luksemburg (11,7 proc.).

Z niedawno przeprowadzonego badania na zlecenie Euros Energy wynika, że znacząca większość Polaków jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Aż 91 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" na pytanie, czy Polska powinna inwestować w rozwój OZE. Zaledwie 7 proc. respondentów jest przeciwna takim inwestycjom.

Energia odnawialna pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Zapewnia większą niezależność od importu surowców energetycznych i krok ku większej suwerenności i stabilności ekonomicznej, wskazują eksperci Euros Energy.

Euros Energy to polska firma inżynieryjna zajmująca się nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. Jest producentem m.in. pomp ciepła.