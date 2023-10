BaltCap, inwestor private equity, zapowiedział, że do Polski może trafić nawet połowa szacowanych na 200 mln euro inwestycji, w zakresie infrastruktury w krajach bałtyckich.

Według BaltCap, inwestora private equity, kraje bałtyckie i Polska stoją w obliczu luki infrastrukturalnej wynoszącej około 250 mld euro w ciągu najbliższych 7 lat.

Od 1995 r. fundusz BaltCap przeprowadził ponad 120 inwestycji w różnych sektorach przemysłu i pozyskał kapitał w wysokości ponad 900 mln euro.

Znaczna część nakładów inwestycyjnych funduszu (ok. 50-100 mln euro) w ciągu najbliższych 3-4 lat ma zostać zainwestowana w Polsce.

BaltCap pomyślnie zamknął pierwszy etap pozyskiwania kapitału dla funduszu BaltCap Infrastructure Fund II (BlnF II). Według zapowiedzi na przestrzeni 20 lat fundusz ma „przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu poprzez zmniejszenie ogromnej luki w finansowaniu infrastruktury w krajach bałtyckich i w Polsce, koncentrując się na inwestycjach w czystą energię, efektywność energetyczną oraz w infrastrukturę społeczną oraz transportową”. Docelowa wartość BinF II ma wynieść 200 mln euro, a fundusz deklaruje, że znaczna część nakładów inwestycyjnych (ok. 50-100 mln euro) w ciągu najbliższych 3-4 lat ma zostać zainwestowana w Polsce.

BInF II skupi się przede wszystkim na inwestycjach w projekty związane z energią odnawialną, takie jak farmy wiatrowe i słoneczne, biomasa i biogazownie. Ma nadal pomagać samorządom w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków, a także w świadczeniu podstawowych usług, w tym budowie i remontowaniu szkół, budynków użyteczności publicznej i innej infrastruktury społecznej.

– Kraje bałtyckie i Polska stoją w obliczu luki infrastrukturalnej wynoszącej około 250 mld euro w ciągu najbliższych 7 lat. Przy wsparciu międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, fundusz BInF II będzie dążył do finansowania projektów infrastrukturalnych, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i przyczyniają się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych – wyjaśnia Simonas Gustainis, Managing Partner w BaltCap.

Polska nadal potrzebuje inwestycji w infrastrukturę energetyczną

Według szacunków BaltCap w Polsce luka inwestycyjna w infrastrukturę wyniesie około 182 mld euro do 2030 roku. Większość tej kwoty dotyczy infrastruktury wytwarzania energii i projektów termomodernizacyjnych (odpowiednio prawie 100 mld euro i 27 mld euro). Dla sektora transportowego luka wynosi 43 mld euro, a dla inwestycji w infrastrukturę komunalną 9,5 mld euro.

– BaltCap jest obecny w Polsce od 2019 roku stopniowo zwiększając tutaj swoje zaangażowanie. Polska jest bardzo obiecującym rynkiem, który oferuje wiele interesujących możliwości ze względu na duży obszar, jak i wymagania kapitałowe. Dlatego naszą ambicją jest zainwestowanie tutaj od 50 do 100 mln euro w ciągu najbliższych 3-4 lat – mówi Simonas Gustainis.

W Polsce fundusz przyczynił się do ograniczenia emisji o około 450 000 ton CO2

BaltCap Infrastructure Fund II jest następcą funduszu BInF I o wielkości 103 mln euro, który przyciągając kapitał dłużny do projektów, zainwestował w sumie ponad 350 mln euro. W ciągu 6 lat działalności zrealizował wiele ważnych projektów i dzięki wszystkim swoim inwestycjom przyczynił się do ograniczenia emisji o około 450 000 ton CO2 oraz do zwiększenia dostępności czystej i przystępnej cenowo energii.

Do największych osiągnięć fundusz BInF I zalicza budowę instalacji OZE o mocy ok. 200 MW, z czego 100 MW pochodziło z biomasy, 33 MW z wiatru, 60 MW z energii słonecznej, budowę i modernizację energooszczędnych obiektów edukacyjnych i komunalnych o powierzchni ok. 19 000 m2, a także modernizację energetyczną około 10 000 m2 infrastruktury miejskiej.

Fundusz BaltCap jest inwestorem private equity w krajach bałtyckich, obecnym również w Polsce i krajach nordyckich. Od 1995 r. fundusz przeprowadził ponad 120 inwestycji w różnych sektorach przemysłu i pozyskał kapitał w wysokości ponad 900 mln euro. Udziałowcami BaltCap są znani międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni, tacy jak EBI, EBOR i wiodące skandynawskie fundusze emerytalne. Głównym inwestorem funduszu jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Do inwestorów zaangażowanych w fundusz należą także fundusze emerytalne Swedbank, fundusze emerytalne SEB, Citadele i LHV.