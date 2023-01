4,5 mld zł w 2023 r. ma kosztować dodatkowe wsparcie dla odbiorców ciepła

Rządowy projekt ustawy wprowadzający mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. wpłynął do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej w piątek na stronie niższej izby parlamentu.

W piątek na stronie Sejmu pojawiła się informacja o wpłynięciu do izby rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

W załączonym do projektu piśmie do marszałek Sejmu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd uznał ten projekt za pilny "ze względu na konieczność niezwłocznego skorzystania ze wsparcia przez gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, polegającego na zmniejszeniu opłat za ciepło wynikających ze wzrostu cen paliw".

Projektowane przepisy przewiduję m.in., że maksymalna cena dostawy ciepła przyjmie wartość nie wyższą niż 140 proc. ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym w dniu 30 września 2022 r. "Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego" - podkreślono w ocenie skutków regulacji projektu.

Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Skierowany w piątek do Sejmu projekt podnosi tę kwotę do 14,5 mld zł. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, dodatkowe wydatki w wysokości 4,5 mld zł zaplanowano na rok 2023 r.

Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę będzie jest większy niż 40 proc w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. Projektowane przepisy mają zastępować funkcjonujący aktualnie mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.