Do wzięcia 100 mln zł na modernizację linii energetycznych

13 grudnia rozpocznie się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych m.in. z modernizacją linii energetycznych dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) - podał w piątek NFOŚiGW. Budżet pierwszego naboru to 100 mln zł.

Celem programu jest rozbudowa lub modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładający się m.in. na zwiększenie przepustowości.

Nabór będzie trwał od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu.

W ramach pierwszego naboru do rozdysponowania będzie 100 mln zł z 1 mld zł przeznaczonego na cały ten program.



Celem programu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładający się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Poprawa pracy sieci energetycznej

4 tys. kilometrów nowych linii

- Wsparcie dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) na rozbudowę sieci dystrybucyjnej, która służy uruchomieniu instalacji stacji ładowania, przede wszystkim instalacji szybkich i ultraszybkich jest naturalnym i jednocześnie koniecznym uzupełnieniem naszej oferty. Na ten cel przeznaczymy w sumie 1 mld złotych pochodzący właśnie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Kwota ta powinna pozwolić na wybudowanie 4000 km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych - zaznaczył Chorowski.



Fundusz dodał, że 26 października Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego potwierdził skierowanie wsparcia na pięć innych programów zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet zaakceptowanych polskich propozycji to 8,1 mld złotych.



Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację polskich programów, to nowy europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS.



W Polsce za wdrażanie Funduszu Modernizacyjnego odpowiedzialny jest NFOŚiGW.