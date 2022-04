Dobre pomysły na redukcję emisji. Oto laureaci Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Grupa Azoty, Kompania Piwowarska, NRG Projekt, OSM Włoszczowa, Panattoni, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i grupa Veolia zostali laureatami tegorocznej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych WNP.PL. To inicjatywa będąca elementem kampanii „Zielony Indeks”, promującej biznesowe projekty i inwestycje ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

WNP.PL od dwóch lat realizuje kampanię „Zielony Indeks”, której ważnym elementem jest Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

W rankingu wyróżniamy najlepsze praktyki, najciekawsze biznesowe projekty i inwestycje ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Liderzy tegorocznej edycji naszego rankingu w istotny sposób redukują swój ślad węglowy, czyniąc z dekarbonizacji ważny element swojego strategii biznesowej.

Najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne projekty służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce zostały po raz kolejny wyróżnione w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Wyróżnienia trafiły podczas uroczystej gali, zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, do siedmiu firm.

A oto lista laureatów w kolejności alfabetycznej.

Grupa Azoty

Chemiczna firma została wyróżniona za zaawansowany system sterowania instalacją wytwarzającą amoniak, dzięki któremu obniżono emisję dwutlenku węgla o ponad 20 tys. ton rocznie.

- Grupa Azoty jest obecna w ponad 50 krajach. Naszą pasją jest produkcja najlepszych jakościowo nawozów, czyli tak naprawdę naszą pasją jest żywienie Europejczyków - mówił odbierając wyróżnienie podczas gali Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceprezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk.

- Ale mamy też nową pasję. Od zeszłego roku naszą pasją są zielone Azoty, czyli wpisana w strategię silna zmiana w kierunku nowoczesności, w kierunku dekarbonizacji. nagrodzone rozwiązanie puławskie to jeden z bardzo wielu elementów, które pokazują, że poważnie podchodzimy do dekarbonizacji - dodał Filip Grzegorczyk.

Kompania Piwowarska

Kompania Piwowarska została wyróżniona za zawartą na 10 lat umowę typu PPA (power purchase agreement) na dostawę energii z odnawialnych źródeł energii.

Była to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce; umożliwiła finansowanie bez dotacji państwowych powiększenia działającego już parku wiatrowego.

- Bardzo dziękuję kapitule, w imieniu zespołu zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej, za docenienie. Od 2021 roku produkujemy nasze piwa w trzech browarach dzięki zielonej energii - powiedziała Małgorzata Walędzińska-Póltorak, menedżerka do spraw zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej.

NRG Project

Firma została wyróżniona za opracowanie magazynu energii o mocy 100 kW i pojemności 138 kWh, zasilanego ze źródeł fotowoltaiancyzch, współpracującego z ładowarką samochodową.

NRG Project zamierza do roku 2025 dostarczyć polskim przedsiębiorstwom magazyny energii o łącznej pojemności 700 MWh.

- Z elektrochemicznymi źródłami energii mam już do czynienia od 20 lat. Zaczynałem pod Gdańskiem w fabryce, która się nazywała Centra. Każdy pamięta, co to jest 'paluszek", płaska bateria. Dwadzieścia lat temu nie spodziewałem się, że zaczynając od "paluszków" skończy się na baterii, która waży pięć ton - mówił Zygfryd Kosidowski, prezes zarządu NRG Project.

OSM Włoszczowa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa (OSM Włoszczowa) została wyróżniona za instalację wysokosprawnej trigeneracji, czyli instalację produkującą energię elektryczną, ciepło oraz chłód użytkowy.

Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w OSM Włoszczowa wciągu roku wytworzy prawie 7.300 MWh energii elektrycznej i ponad 8.000 MWh energii cieplnej. Natomiast emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o ponad 7 ton rocznie.

- Premier Jerzy Buzek powiedział właśnie, że trigeneracja jest mniej rozpoznawalna niż Włoszczowa, mniej znana. ale w takim razie będziemy ją promować z uwagi na to, że to jest pierwsza taka inwestycja w mleczarstwie, która wykorzystuje właśnie produkcję skojarzonej energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodu- powiedział Ryszard Pizior, prezes zarządu OSM Włoszczowa.

Panattoni

Panattoni, deweloper powierzchni magazynowych został nagrodzony za obiekt BTS ( build-to-suit ) w Świebodzinie zrealizowany dla firmy Amazon, z przeznaczeniem na działalność e-commerce.

BTS w Świebodzinie przeszedł certyfikację środowiskową BREEAM International New Construction na poziomie Excellent, ma 200 tys. m kw. powierzchni. Jego zapotrzebowanie na energię, w jednej piątej zaspokajają źródła odnawialne, a więc pozostawia też mniejszy ślad węglowy.

- To wielki zaszczyt otrzymać tę nagrodę .Dla nas to jest wyróżnienie dla naszego wysiłku, starania, by nasze działania były bardziej zrównoważone. Jesteśmy bardzo dumni z tego budynku i jesteśmy też naprawdę szczęśliwi, że możemy być partnerem Panattoni - powiedział Mourad Toufiki, dyrektor Amazon w Polsce.

- W imieniu firmy Panattoni chciałam bardzo podziękować kapitule i naszemu klientowi Amazon za nagrodę i możliwość realizacji tego projektu. Panattoni jest deweloperem powierzchni magazynowych. W Europie jesteśmy od 17 lat , obecnie aktywnie w 13 krajach. Z Amazonem również współpracujemy od wielu lat. Zrealizowaliśmy ponad 1,5 mln m2 dla tej firmy, czego w Polsce ponad 1 mln m2 - powiedziała Emilia Dębowska, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju Panattoni Europe

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

W Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej powstał wyróżniony kocioł na biomasę z pompą ciepła oraz magazynem energii. Kocioł ma moc 7 MW; magazyn energii – 10 MW.

Pełny efekt ekologiczny stanie się widoczny w przyszłym roku. Zużycie energii pierwotnej zmniejszy się wtedy o prawie 9 GJ rocznie; emisja CO2 będzie mniejsza ponad 13 t. Ograniczona zostanie także emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu.

- Spółka, którą reprezentuję, ma marzenie. Tym marzeniem jest innowacyjne zielone miasto Sanok i projekt wodorowy w Sanoku. Jesteśmy na drodze do realizacji tego marzenia, a mówiąc jesteśmy, mam na myśli zespół wielu osób, które nad tym pracują. Ale szczególnie chciałbym podziękować nieustannie wspierającemu spółkę oraz realizującemu to marzenie panu burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu oraz ekspertowi w zakresie technologii wodorowej panu Tomoho Umedzie - powiedział Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Grupa Veolia

Grupa Veolia w Polsce została wyróżniona za akumulator ciepła, który powstał w Elektrociepłowni Kotlin w Poznaniu. Akumulator ciepła to zbiornik w kształcie walca, który ma 63 m wysokości i 24 m średnicy.

Może pomieścić 24 tys. m3 wody, czyli ok. 1/3 objętości wody, jaka znajduje się w systemie ciepłowniczym Poznania. Pojemność energetyczna to 4 000 GJ. Temperatura wody w akumulatorze ciepła wynosi 98C.

Akumulator magazynuje nadwyżki ciepła wytwarzanego w kogeneracji. Pozwala wyrównać profil zapotrzebowania na energię elektryczną i ułatwia pracę urządzeń w elektrociepłowni. Dzięki temu w ciągu roku ślad węglowy firmy zostanie ograniczony o 24 tys. ton CO2.

- Program dekarbonizacji to kluczowy element naszej strategii, to warunek naszej przyszłości i przyszłości całego sektora. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z otrzymania tej nagrody. Chciałbym jednocześnie podziękować zarówno organizatorom jak również członkom Rady Patronackiej, którzy docenili nasz wkład w transformację - powiedział Frédéric Faroche, prezes grupy Veolia w Polsce.