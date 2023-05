Dobre wyniki finansowe polskiego producenta oświetlenia

Grupa kapitałowa LUG, polski producent systemów oświetleniowych, w pierwszym kwartale 2023 r. miała przychody na poziomie 62,1 mln zł wobec 56,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa miała 0,84 mln zł zysku netto.

Grupa LUG zakończyła pierwszy kwartał 2023 r. skonsolidowanymi przychodami na poziomie 62,1 mln zł, wobec 56,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nowa strategia grupy przewiduje, że do 2026 roku ¾ przychodów będzie pochodziło z rynków zagranicznych i podniesie rentowność netto do poziomu 7 proc.

Należąca do grupy kapitałowej spółka Lug Light Factory dostarczy do Warszawy 36,7 tys. opraw oświetleniowych LED. Całkowita wartość oferty wynosi 39,4 mln zł brutto.

Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r. osiągnął poziom 25,13 mln zł wobec 21,21 mln zł w analogicznym kwartale 2022 r. To wzrost o 18,5 proc. r/r.

Rekordowy poziom zysku brutto na sprzedaży i poprawa rentowności

Grupa poprawiła również poziom marży brutto na sprzedaży 40,4 proc. (wzrost 3,2 p.p. r/r). Wynik ten jest także wyższy o 13,3 proc. w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2022 roku, gdy wyniósł 22,18 mln zł.

Jak zapewniono, poprawa wskaźnika jest efektem działań zarządu, który w drugiej połowie 2022 r. podjął działania zmierzające do powrotu marży do poziomów przekraczających pułap 40 proc.

Wzrost marży w pierwszych trzech miesiącach roku jest efektem m.in. aktualizacji ofert i warunków kontraktowych, a także cyklu realizacji zamówień, który sprawia, że efekt podjętych działań jest widoczny z przesunięciem czasowym dopiero w analizowanym kwartale.

Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 1,99 mln zł w stosunku do 2,27 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku (spadek o 12,3 proc. r/r) i jednocześnie był o 107,3 proc. wyższy wobec 0,96 mln zł zysku operacyjnego wypracowanego w ostatnim kwartale 2022 roku.

Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 4,92 mln zł, co jest poziomem niemal niezmiennym r/r (spadek o 0,6 proc. r/r) i jednocześnie o 31,9 proc. wyższym niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Marża EBITDA była niższa o 0,8 p.p. w ujęciu r/r i wyniosła 7,9 proc..

Zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 2023 r. 0,93 mln zł wobec poziomu 0,84 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku (wzrost 10,7 proc. r/r). Marża zysku netto osiągnęła 1,5 proc., oznacza to, że utrzymała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2022 roku.

- W pierwszym kwartale 2023 r. gospodarki światowe mierzyły się z licznymi wyzwaniami makroekonomicznymi, lecz mimo to utrzymaliśmy wysokie przychody ze sprzedaży przekraczające 60 mln zł. Wypracowaliśmy także rekordowy poziom zysku brutto na sprzedaży i poprawiliśmy rentowność prowadzonej działalności przekraczając pułap 40 proc. marży. Nasza nowa strategia rozwoju przewiduje, że do 2026 roku ¾ przychodów będziemy uzyskiwali z rynków zagranicznych i podniesiemy rentowność netto do poziomu 7 proc. - podkreśla Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

Nowa strategia i kluczowe projekty z segmentu general lighting

Pierwszy kwartał 2023 roku spółka rozpoczęła od opublikowania założeń nowej strategii na lata 2023-2026. Dokument podtrzymuje elementy stanowiące filary rozwoju firmy takie jak: innowacyjność czy internacjonalizm, pojawiły się w nim również nowe cele i inicjatywy dotyczące transformacji z modelu dostawcy na model usługowy. Filarem nowej strategii grupy będzie rozwój w oparciu o technologie Smart w obszarze produktowym, technologicznym i wytwórczym.

W pierwszym kwartale podpisano kilka znaczących umów.

Należąca do grupy kapitałowej spółka Lug Light Factory dostarczy do Warszawy 36,7 tys. opraw oświetleniowych LED. Całkowita wartość oferty wynosi 39,4 mln zł brutto. Miastu Warszawa przysługuje także tzw. "prawo opcji", co oznacza, że w ramach obowiązującej umowy będzie mogło zwiększyć liczbę opraw LED na wartość odpowiadającą dodatkowym 5 mln zł brutto.

To już druga faza modernizacja oświetlenia Warszawy i drugie tak duże zamówienie obejmujące wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk opraw w technologii LED, realizowane przez Lug Light Factory na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Kolejny ważny projekt dotyczy holenderskiego miasta i gminy Houten, które zdecydowały się przeprowadzić modernizację oświetlenia wraz z systemem do zarządzania autorstwa LUG. W ramach kontraktu wymienionych zostanie 12,5 tys. opraw.

Raportowanie i redukcja emisji i wpływ unijnej taksonomii

Grupa LUG w 2022 roku raportuje emisje gazów cieplarnianych w zakresie emisji bezpośrednich (zakres 1), emisji pośrednich wynikających z wytwarzania energii kupowanej przez Grupę LUG (zakres 2) oraz innych emisji pośrednich (zakresy 3) zgodnie z metodologią GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard licząc wszystkie emisje w całym łańcuchu wartości.

Grupa LUG obniżyła emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1+2 market-based (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z kupowaną energią) o 11,9 proc. w stosunku do 2018 roku, kiedy to rozpoczynała proces monitorowania i raportowania danych.

Emisje w zakresie 3 (emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości) dla roku bazowego wyniosły blisko 649 tys. Mg CO2e i wzrosły o 2,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego, co było związane z wyższą sprzedażą (wzrost 17,7 proc.) energooszczędnych opraw oświetleniowych niż w roku poprzednim. Co jest kluczowe, to fakt, że wskaźnik emisji na 1 mln przychodu spadła o 12,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

W raporcie LUG publikuje również informacje dotyczące tzw. unijnej taksonomii. Badanie zgodności działalności prowadzonej przez Grupę z unijną taksonomią wykazało, że obecnie z działalności zrównoważonej środowiskowo w 2022 roku pochodziło 77,27 proc. obrotu, 89,05 proc. nakładów inwestycyjnych i 75,58 proc. wydatków operacyjnych.

Z działalności niekwalifikującej się do taksonomii pochodziło 22,73 proc. obrotu, 5,27 proc. nakładów inwestycyjnych i 0,00 proc. wydatków operacyjnych grupy.

LUG SA to spółka holdingowa grupy kapitałowej LUG. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz 75 krajach na całym świecie.

Od listopada 2007 roku firma jest notowana na rynku NewConnect. Siedziba spółki jest w Zielonej Górze.