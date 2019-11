Dobre wyniki PGE, pomogły darmowe emisje

Największa polska grupa energetyczna PGE podała wyniki finansowe za trzy kwartały 2019 roku. Firma znacząco poprawiła je w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zapowiada jeszcze większą rozbudowę mocy OZE.

Pozytywny wpływ na wynik samego III kwartału (wzrost EBITDA o 16 proc.) miał wzrost zrealizowanej ceny energiio 68 zł/MWh w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 2,2 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Aura sprzyjała elektrowniom wiatrowym

Nakłady inwestycyjne

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Czytaj także: PGE wybuduje bloki energetyczne. Chętni ustawiają się w kolejce O 9 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh.Na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła takżew przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39 proc. Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67 proc. wzrost produkcji w wodnych elektrowniachszczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w raportowanym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, mimo krajowego spadku zużycia energii.- Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i potwierdzają to realizowane przez nas inwestycje. Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji programu farm wiatrowych na Bałtyku, nawiązujemy również współpracę z największymi polskimi właścicielami gruntów, takimi jak PKP czy KGHM Polska Miedź, przy realizacji naszego ambitnego programu PV.W najbliższym czasie podpisana zostanie również umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW. Konsekwentnie wzmacniamy tym samym naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii – dodaje prezes Baranowski.- W naszym portfolio inwestycyjnym znajduje się także niskoemisyjny gaz, w tym flagowa inwestycja oparta na tym paliwie, czyli dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Po zakończeniu inwestycji, czyli około 2024 roku, Nowa Dolna Odra będzie jednąz najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska elektrowni systemowych w Europie. Konsekwentnie stawiamy także na rozwój elektromobilności, do której podchodzimy w sposób komplementarny. Stawiamy na rozwiązania systemowe – od infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, przez zeroemisyjny transport publiczny, po sukcesywne uzupełnianie własnej floty samochodów specjalnych o pojazdy z napędem elektrycznym. Jednocześnie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – stawiamy na efekt synergii, podejmując współpracę z branżowymi partnerami - wyjaśnia menadżer.Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 4,5 mld zł i były o 19 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie kontynuowane są prace budowlane i montażowe. We wrześniu 2019 r. podano napięcie z linii 110 kV, a w najbliższym czasie rozpocznie się faza rozruchów poszczególnych urządzeń. W I kwartale 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju.Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosiło na koniec III kwartału ok. 93 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem nowy blok nr 7 zostanie oddany do eksploatacji do 30 października 2020 r.Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem dywersyfikując tym samym paliwowo flotę wytwórczą. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jest na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy budowy dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra.Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowyi eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie.Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh, która odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 130 tys. gospodarstw domowych.Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Na najbliższe tygodnie zaplanowano także podpisanie umowy pomiędzy dwiema spółkami z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK, dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc planowanej farmy fotowoltaicznej może sięgnąć nawet 60 MW. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanychw tej technologii w perspektywie 2030 r.