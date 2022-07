Dobrze zarabiają na transformacji energetycznej. Grodno ma rekordowe wyniki

W zakończonym w marcu roku obrotowym 2021/22 grupa Grodno wypracowała 1,2 mld zł przychodów (to wzrost o 68 proc. w ujęciu rocznym) oraz 43,8 mln zysku netto (wzrost o 218 proc. rok do roku) - to są rekordowe wyniki w historii firmy. W ocenie zarządu, bieżący rok może być kolejnym rekordowym.

Rok obrotowy 2021/22 był okresem najszybszego dotąd rozwoju grupy Grodno, koncentrującej swoją działalność na dostarczaniu energooszczędnych, kompleksowych rozwiązań elektrotechnicznych.

Najwyższą dynamikę przychodów firma odnotowała w segmentach OZE oraz kabli i przewodów. Wykazała również wzrost we wszystkich pozostałych obszarach swojego biznesu.

Zarząd oczekuje, że w bieżącym roku obrotowym Grodno utrzyma długoterminowy trend wzrostowy. Jak jednak zaznacza, dynamika sprzedaży nie będzie aż tak wysoka, jak w rekordowym roku 2021/22.

- Rośliśmy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i po raz kolejny najszybciej wśród liderów branży elektrotechnicznej. Istotnie zwiększyliśmy skalę działalności, w tym sprzedaż o 68 proc. rdr do 1,2 mld zł i liczbę klientów o 27 proc. rdr do ponad 108 tys. Mocno rozwinęliśmy ofertę, szczególnie w perspektywicznych obszarach OZE, a liczba naszych dostawców wzrosła o 9 proc. rdr do blisko 3,6 tys. W przypadku zatrudnienia wzrost wyniósł 10 proc. rdr do ponad 720 specjalistów. Te liczby potwierdzają, że był to dla nas przełomowy rok - wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes firmy Grodno.

Grodno skorzystało z dobrej koniunktury

Wzrost wyników Grodna zachodził w warunkach wysokiej koniunktury na rynku elektrotechnicznym i budowlanym. Przypadł również na okres gwałtownego ożywienia w branży OZE.

- Prowadzimy kompleksową działalność multiinstalacyjną z bardzo silnym naciskiem na OZE, dlatego sytuacja w branży stworzyła nam doskonałe warunki do dalszego wzrostu. Wykorzystaliśmy je nie tylko do zwiększenia sprzedaży w każdym segmencie biznesowym, ale też do znacznego umocnienia specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej oraz do skokowego zwiększenia efektywności Grupy skutkującego rekordowymi wynikami - dodał Andrzej Jurczak.

Utrzymać wzrosty

Wstępnym potwierdzeniem tych założeń są szacunki za pierwszy kwartał 2022/23, wskazujące na wzrost przychodów Grupy w tym okresie o 10 proc. w stosunku rocznym.

- W roku 2022/23 chcemy utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu i przynajmniej zachować bieżące poziomy rentowności, co oznacza, że naszą ambicją są kolejne rekordy. Jednak nie będą to tak gwałtowne dynamiki, jak w zeszłym roku. Rynek małych instalacji fotowoltaicznych, który odpowiadał za dużą część ubiegłorocznych wzrostów, uspokoił się, na co duży wpływ miało wprowadzenie nowego systemu rozliczeń prosumentów. Mamy też inną sytuację ogólnogospodarczą i geopolityczną - wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Zarobić na transformacji energetycznej

Dalszy rozwój Grodna ma przebiegać w dużym stopniu w oparciu o procesy związane postępującą transformacją energetyczną. Zarząd skupi się na wykorzystywaniu rynkowych szans w perspektywicznych i atrakcyjnych biznesowo obszarach rynku elektrotechnicznego, m.in. w branży grzewczej.

- Dzisiaj dobitnie widać, że transformacja energetyczna jest nieuchronna. Rynek pomp ciepła w samym bieżącym roku może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent, zasilany dodatkowo 600 mln zł z programu Moje Ciepło. Już dziś zainteresowanie tymi produktami jest ogromne, a podaż nie nadąża za popytem. Prognozy dla fotowoltaiki są niezmiennie bardzo korzystne. Ponadto cała sieć energetyczna wymaga licznych i pilnych modernizacji. Biznesowo to wszystko stwarza nam niesamowite szanse, dlatego jesteśmy spokojni o dalszy rozwój Grodna - podsumowuje Andrzej Jurczak.

