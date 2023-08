Dodatkowa obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych przegłosowana

Sejm przyjął w czwartek przepisy przewidujące 5-procentową, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających - w ramach określonych limitów zużycia - z zamrożonych cen.

Przepisy zawierające takie rozwiązanie zostały zgłoszone w środę przez klub PiS podczas drugiego czytania projektu ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Cała ustawa o gwarancjach dla NABE, zawierająca także zapisy o wstecznej obniżce regulowanych cen energii elektrycznej została w czwartek uchwalona przez Sejm i trafi teraz do Senatu.

Przepisy dotyczące cen energii elektrycznej przewidują, że sprzedawcy prądu do gospodarstw domowych i tzw. odbiorców uprawnionych w całym 2023 r. mają stosować ceny równe 95 proc. ceny stosowanej obecnie, a wynikającej z zamrożonych od początku 2022 r. taryf lub wyznaczanej przez regulatora średniej ceny. Rozliczenie nadpłaty, jaką dotychczas zapłacili odbiorcy ma nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Obniżka dotyczy jedynie zużycia do określonych wcześniej limitów dla poszczególnych odbiorców. Przyjęta już przez parlament i skierowana do podpisu prezydenta ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. przewiduje podniesienie progów zużycia, do których odbiorcy mają prawo korzystać z zamrożonych cen. Zgodnie z nowymi przepisami progi te wynoszą 3 MWh rocznie dla gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, 4 MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.