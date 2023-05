Dodatkowe 150 mln zł na dopłaty do leasingu w programie „Mój elektryk”. Ponad 7 tys. pojazdów objętych dopłatami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska o zwiększenie o 150 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Oznacza to, że kwota całkowita do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wzrosła do 400 mln zł. Dopłaty umożliwiają pokrycie wkładu własnego klienta starającego się o leasing samochodu elektrycznego. Zarząd Funduszu zaakceptował dotychczas dopłaty do ponad 7 tys. pojazdów.

– „Mój elektryk” to wzorcowy program publiczny pozwalający realizować istotne cele polityki środowiskowej oraz stymulować rozwój gospodarczy. Skutecznie zwiększa on liczbę samochodów zeroemisyjnych na polskich drogach, a ścieżka leasingowa wspiera realizację zielonych ambicji przedsiębiorców. Utrzymujące się wysokie zainteresowanie programem jest potwierdzeniem, że spełnia on swoje zadanie. Decyzja Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększeniu o 150 mln zł całkowitej puli środków do wykorzystania w ścieżce leasingowej to dobra wiadomość dla klientów – głównie przedsiębiorców – którzy myślą o leasingu samochodu elektrycznego, a jeszcze nie złożyli odpowiedniego wniosku. A jest to bardzo proste, gdyż program „Mój elektryk” działa na zasadzie „jednego okienka” – wszelkie formalności związane z leasingiem i dopłatą klient załatwia w wybranej firmie leasingowej współpracującej z BOŚ – powiedział dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, p.o. prezesa BOŚ.

– Od początku uruchomienia programu „Mój elektryk” obserwujemy stale rosnące zainteresowanie programem, który wpisuje się w zapotrzebowanie rozwoju elektromobilności, przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Z perspektywy czasu możemy potwierdzić, że program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób fizycznych, jak i pozostałych jego beneficjentów. Dopłaty w ramach programu realnie przyczyniają się do wyboru aut elektrycznych a tym samym sprawiają, że na ulicach naszych miast jest coraz więcej aut zeroemisyjnych, jest także ciszej i czyściej. Cieszą Nas również efekty programu, tylko od początku tego roku do BOŚ trafiło 1 tys. 130 wniosków o dopłaty na łączną kwotę 36,5 mln zł., a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził dofinansowanie dla 1 tys. 105 wniosków na sumę prawie 35 mln zł – podsumowuje Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.