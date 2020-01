Dolnośląskie: w gminie Zgorzelec powstała farma fotowoltaiczna

Składająca się z blisko 3,7 tys. paneli słonecznych farma fotowoltaiczna o mocy prawie jednego megawata powstała w gminie Zgorzelec na Dolnym Śląsku. Inwestycję wsparł finansowo WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jak poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Robert Borkacki, farma wybudowana w miejscowości Sławnikowice składa się z blisko 3700 paneli fotowoltaicznych, które rocznie są w stanie wygenerować blisko 1,1 tys. MWh. Według szacunków dzięki tej inwestycji o blisko 870 ton rocznie ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, poinformował, że fundusz wypłacił na tę inwestycję pożyczkę w wysokości ponad 2 mln zł, co stanowi ponad połowę wartości całej inwestycji.

Farma jest kolejną ekoinwestycją w fotowoltaikę wspieraną przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W 2018 roku WFOŚiGW wsparł finansowo Wrocławską Elektrownię Słoneczną, miejską, rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną, która składa się z blisko 3 tys. paneli słonecznych rozmieszczonych na dachach 35 wrocławskich wieżowców.

"Piętnaście tysięcy wrocławian otrzymało dzięki temu tańszy prąd wytworzony przez panele dla oświetlenia części wspólnych budynków, zasilenia wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych" - powiedział rzecznik. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe przeznaczyła na ten cel łącznie 4,2 mln zł pochodzących z ogólnopolskiego programu Prosument, z czego 1,7 mln zł to dotacje a 2,5 mln zł pożyczki.

WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył też ponad milion złotych na budowę w 2019 r. w podwrocławskiej miejscowości Ligotka farmy słonecznej złożonej z ok. 1,8 tys. paneli o mocy 280 W każdy. Łączna moc instalacji wynosi ok. pół tysiąca KW. Wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł.

Jak zapowiedziano w komunikacie, na terenie województwa dolnośląskiego planowane są kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.