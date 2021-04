Dominika Kulczyk ma powody do radości

Akcje grupy Polenergia są najdroższe w historii. Spółka zapowiada, że już w 2026 r. zacznie produkować energię w morskich farmach wiatrowych. Rozpoczęła także ekspansję zagraniczną - na razie jest obecna na Ukrainie i na Węgrzech. Polenergia jest kontrolowana przez fundusz Mansa Investments, posiadający 51,64 proc. akcji spółki. Fundusz jest z kolei kontrolowany przez Dominikę Kulczyk.

Gaz oraz zielony wodór

Czas na ekspansję zagraniczną

Silnie odporni na pandemię

W segmencie gazu i czystych paliw trwają prace rozwijające projekty oparte na zielonym wodorze, który będzie koniecznym dopełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. Polenergia podpisała list intencyjny z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy dotyczący współpracy.Analizowanych jest kilka potencjalnych projektów produkcji i magazynowania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy z własnej energii odnawialnej.Elektrociepłownia Nowa Sarzyna realizuje transformację modelu biznesowego, stając się uczestnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wspierającym jego odbudowę w momentach zagrożenia. Spółka wzięła udział w aukcji na dostawy w ramach rynku mocy i rozszerzyła zawarte już umowy mocowe na lata 2021-2024 również o rok 2025.Grupa realizuje nową strategię w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój nowych bądź istniejących obszarów biznesowych. Przygotowywane jest rozpoczęcie działalności polegającej na bezpośredniej sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych. Pozyskano już koncesję dla spółki sprzedażowej, a proces budowania kanałów sprzedaży jest na zaawansowanym etapie.Polenergia realizuje również sprzedaż energii do dużych odbiorców przemysłowych. Zawarte zostały umowy z klientami na lata 2021-2022 i aktywnie pozyskiwani są kolejni klienci.W ramach ekspansji geograficznej grupa rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim i węgierskim. Trwają przygotowania do wejścia na rynki krajów bałtyckich oraz rynku rumuńskim.W segmencie dystrybucji Polenergia przystąpiła do realizacji czwartego planu inwestycyjnego o łącznej wartości 105 mln zł. Program na lata 2021-2026 przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych.Do końca 2020 roku spółka wydała 88 dokumentów o warunkach przyłączenia do sieci, w ramach których zostały podpisane 44 umowy o przyłączenie. Zrealizowano umowy o przyłączenie oraz zgłoszono gotowość do przyłączenia 35 inwestycji bądź etapów inwestycji.W związku z pandemią na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Polenergii. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich ostateczny wpływ i skala są trudne do oszacowania.Grupa wykazuje dotychczas silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez pandemię.Wysokie wyniki finansowe wypracowane w 2020 roku wskazują, iż częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Polenergii. Realizacja projektów farm wiatrowych będących w fazie budowy przebiega dotychczas bez istotnego negatywnego wpływu pandemii.Polenergia jest kontrolowana przez fundusz Mansa Investments, posiadający 51,64 proc. akcji spółki. Fundusz jest z kolei kontrolowany przez Dominikę Kulczyk.Fundusz BIF IV Europe Holdings ma 22,82 proc. akcji spółki (kupione w wezwaniu), Aviva OFE posiada 8,21 proc., OFE Generali ma 6,60 proc., a OFE Nationale Nederlanden posiada 5,66 proc. akcji Polenergii. Reszta, czyli zaledwie 5,07 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.