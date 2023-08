Dominika Kulczyk ma powody do radości. Duży wzrost zysku Polenergii

Ze wstępnych szacunków wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. skorygowany zysk netto grupy Polenergia wyniósł 169,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku 2022 o 50,8 mln zł.

W pierwszym półroczu 2023 roku skorygowany wynik EBITDA grupy Polenergia wyniósł 308,9 mln zł i był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku 2022.

Na poprawę wyników wpłynęły m.in. wyższe wyniki na handlu energią z aktywów OZE, sprzedaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz wyższa marża na sprzedaży ciepła.

Polenergia przygotowuje swoją nową strategię, ma ją przedstawić pod koniec 2024 r.

Zarząd Polenergii podał wybrane wstępne, szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2023 r.

Wynika z nich, że w pierwszym półroczu 2023 roku skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji) grupy Polenergia wyniósł 308,9 mln zł i był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku 2022.

Farmy wiatrowe pomogły wykręcić większy zysk Polenergii

Spółka tłumaczy, że przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu farm wiatrowych, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do 2022 r., w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających.

Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży, co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu certyfikatami z farm wiatrowych oraz sprzedaży paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Polenergia dodaje, że powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik segmentu dystrybucji z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej oraz wyższe koszty operacyjne w centrali wynikające ze wzrostu skali działalności.

W pierwszym półroczu 2023 r. skorygowany zysk netto grupy wyniósł 169,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku 2022 o 50,8 mln zł.

Jak wytłumaczono, zmiana skorygowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą głównie ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych.

Udany również drugi kwartał. Poprawa wyników w OZE, gazie i cieple

Polenergia podała także wstępne wyniki za sam drugi kwartał 2023 r. Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 107,6 mln zł i był wyższy o 75,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na handlu energią z aktywów OZE, sprzedaży energii, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz sprzedaży paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Poprawę wyniku odnotowano także w segmencie gazu i czystych paliw w związku z wyższym wynikiem na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz wyższej marży na sprzedaży ciepła.

W drugim kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 47,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 44,1 mln zł.

Polenergia podkreśla, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym, którego publikację zaplanowano na 24 sierpnia 2023 roku.

Wielkie plany inwestycyjne: w centrum energetyka wiatrowa na morzu

Polenergia niedawno informowała, że prowadzi development ok. 12 projektów lądowych farm wiatrowych o łącznej, szacunkowej mocy ponad 1000 MW. Pod te projekty zostały zabezpieczone prawa do gruntu. Jeden z projektów posiada wydane warunki przyłączenia o mocy 48 MW.

Ponadto grupa posiada zabezpieczone tytuły prawne do gruntów pozwalających na budowę farm fotowoltaicznych o mocy ok. 650 MW. Zgodę na przyłączenie do sieci otrzymano dla projektów o łącznej mocy ok. 230 MW.

Decyzje środowiskowe na dzień 30 kwietnia 2023 zostały wydane dla inwestycji o sumarycznej mocy ok. 560 MW.

Pozwolenia na budowę uzyskano w przypadku inwestycji o mocy ok. 210 MW.

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej złożono w przypadku projektów o mocy ok. 100 MW.

Natomiast wnioski o pozwolenia na budowę złożono (stan na 30 kwietnia 2023 r.) dla inwestycji o łącznej mocy ok. 35 MW.

Największa planowana inwestycja Polenergii to jednak budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 720 MW każda, czyli razem 1440 MW. W czerwcu 2023 r. Polenergia informowała, że samo przygotowanie do budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III będzie kosztowało ok. 950 mln zł. Budowa farm to koszt szacowany na ok. 21-24 mld zł.

Farmy Bałtyk II i Bałtyk III mają być zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości 37 km i 22 km od brzegu.

Planowana data rozpoczęcia prac budowlanych przypada na pierwszy kwartał 2025 r., natomiast zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania projektów planowane jest w roku 2028.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,92 proc.). Reszta, czyli 11,50 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.