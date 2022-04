Dominika Kulczyk nie ma już większości akcji Polenergii

Fundusz Mansa Investments, kontrolowany przez Dominikę Kulczyk, przestał być większościowym akcjonariuszem Polenergii. Obecnie Mansa posiada 42,84 proc. akcji spółki. Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings zwiększył swój stan posiadania do 31,91 proc. Te zmiany to efekt niedawnej nowej emisji akcji.

Zakończono rozliczenie nowej emisji akcji Polenergii.



Obecnie fundusz Mansa Investments posiada 28 617 254 akcji, reprezentujących 42,84 proc. kapitału zakładowego spółki. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.



Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 21 317 706 akcji, reprezentujących 31,91 proc. kapitału zakładowego spółki.



To spore zmiany. Przed emisją akcji, Mansa Investments posiadała 51,64 proc. akcji a BIF IV Europe Holdings miało 22,82 proc. akcji.



Obecnie akcje firmy posiadają także Aviva OFE (8,28 proc.), OFE Generali (5,05 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli zaledwie 6,28 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.

Znaczące zmiany w akcjonariacie Polenergii to efekt niedawnej nowej emisji akcji. Emisja nowych akcji ruszyła 31 stycznia 2022 r., zapisy trwały w lutym. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka pozyskała ponad 1 mld zł.



Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozwój morskich i lądowych projektów wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, a także na spłatę kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie lądowych farm wiatrowych.

Polenergia zwiększa swój potencjał odnawialnych źródeł energii. Wraz z oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo łączna moc zainstalowana w segmencie energetyki wiatrowej firmy wzrosła z 249 MW do 287 MW na koniec 2021.



Spółka podała, że zakończenie budowy rekordowej w historii grupy inwestycji tj. farmy wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, znajdującej się już w okresie rozruchu, planowane jest w połowie 2022 r.

Morskie farmy wiatrowe

Kolejne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 56 MW były w puli zwycięzców ubiegłorocznej aukcji OZE. Rozpoczęcie ich budowy - po pozyskaniu finansowania projektów i uzyskaniu zgód korporacyjnych, planowane jest na II połowę 2022 roku.Firma podała, że pracuje nad dalszym rozwoju projektów wiatrowych oraz PV i poinformowała, że w jej portfelu znajdują się projekty w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 577 MW.

Obecnie Polenergia rozwija, wspólnie z norweską firmą Equinor, także trzy morskie projekty wiatrowe.



Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2024, co ma umożliwić dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku. Łączna moc obu farm ma wynosić 1440 MW.

Trzeci projekt, MFW Bałtyk I o planowanej mocy do 1560 MW, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemu przesyłowego.Grupa Polenergia w 2021 roku osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które sięgnęły blisko 4 mld zł, co roku do roku oznacza wzrost o 121 proc. notując 187,2 mln zł skorygowanego zysku netto, czyli o 69 proc. więcej niż rok wcześniej.