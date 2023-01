Domowa instalacja fotowoltaiczna może być bardziej opłacalna. Tauron radzi, jak to zrobić

Wykorzystanie na własne potrzeby przynajmniej 40 proc. prądu produkowanego w domowej instalacji fotowoltaicznej znacznie optymalizuje jej opłacalność i jakość jej pracy. Im większy poziom autokonsumpcji, tym lepiej – wskazuje Tauron.

Tauron podał, że standardowa instalacja PV o mocy 5 kWp w polskich warunkach produkuje rocznie średnio 5 000 kWh energii elektrycznej, z czego aż 80 proc. energii trafia bezpośrednio do sieci, a jedynie około 20 proc. stanowi bieżącą konsumpcję energii.

- Istnieje wiele sposobów na zwiększenie poziomu autokonsumpcji. Najprostszym, a jednocześnie nie generującym kosztów sposobem jest planowanie i kontrolowanie zużycia energii – mówi Paweł Szczeszek.

- Im lepiej dopasowana instalacja do rzeczywistego zużycia i większa autokonsumpcja energii wytworzonej przez tę instalację, tym oszczędności z fotowoltaiki są większe i można znacząco obniżyć rachunki za energię – dodaje Paweł Szczeszek.

Koncern wskazuje, że dzięki instalacji PV zyskujemy, gromadząc środki na depozycie prosumenckim, ale podkreśla, że największą opłacalność uzyskamy jednak wtedy, gdy nie poniesiemy kosztów dystrybucji zużytej energii.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie w gospodarstwie ponad 40 proc. energii

Tauron wskazał, że autokonsumpcja na poziomie 20 proc. pozwala zaoszczędzić jedynie 20 proc. na kosztach dystrybucyjnych, a najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie w gospodarstwie ponad 40 proc. energii.

- Istnieje wiele sposobów na zwiększenie poziomu autokonsumpcji. Najprostszym, a jednocześnie niegenerującym kosztów sposobem jest planowanie i kontrolowanie zużycia energii. Większość nowych urządzeń wyposażonych jest w programator, dzięki któremu możliwe jest opóźnienie ich uruchomienie na czas maksymalnej produkcji. Spowoduje to zwiększenie naszej bieżącej konsumpcji – mówi Paweł Szczeszek.

Spółka podała, że inwestycja w klimatyzator także pozwoli znacznie powiększyć autokonsumpcję energii w okresie letnim, kiedy jej poziom jest najniższy. Klimatyzator może także ogrzewać pomieszczenia w okresach przejściowych, zwiększając autokonsumpcję jesienią i wiosną.

Z kolei właściciele samochodów elektrycznych mogą wykorzystać energię słoneczną do ładowania baterii. Efektywnym wsparciem, jak stwierdziła spółka, jest również magazynowanie produkowanej ze słońca energii do czasu, w którym będziemy jej potrzebować – np. w nocy lub w pochmurny i deszczowy dzień.

Instalacja PV z magazynem energii zmienia definitywnie działanie instalacji

Tauron podkreśla, że instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii zmienia definitywnie charakterystykę działania instalacji. Podaje, że w miesiącach zimowych odpowiednio dobrany magazyn energii zapewni nawet 100 proc. autokonsumpcji, co oznacza, że cała energia wyprodukowana przez instalacje "zostanie w naszym domu".

- Inwestycja w magazyn energii w zależności od jego pojemności, mocy instalacji fotowoltaicznej oraz naszego zapotrzebowania na energię, może zwiększyć średnią autokonsumpcję nawet do ponad 40 proc. Warunkiem jest dobrze dobrana do zapotrzebowania na energię w budynku instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn dopasowany do profilu zużycia – podkreśla Paweł Szczeszek.

Tauron podaje, że decydując się na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz system zarządzania energią, można zyskać dofinansowanie nawet do 26 tys. zł z programu Mój Prąd. Termin składania wniosków został przedłużony do 31 marca 2023 r.