Doosan nie wyklucza budowy w Polsce fabryki elementów reaktorów

Koreańska firma Doosan Enerbility - producent m.in. najważniejszych części reaktorów jądrowych - nie wyklucza, że zbuduje w Polsce fabrykę. Rozważymy to, jeżeli polski rząd zleci budowę elektrowni jądrowych koreańskiemu KHNP - mówią przedstawiciele firmy.

Docelowo, przy sześciu budowanych w Polsce reaktorach, lokalny wkład w dostarczane przez Doosan komponenty powinien sięgnąć 50 proc.

Doosan Enerbility produkuje m.in. zbiorniki ciśnieniowe reaktorów, głowice do nich, wytwornice pary, turbiny.

Budowa bloku z reaktorem APR 1400 trwa 48 miesięcy, natomiast wyprodukowanie głównych elementów zabiera 60 miesięcy.

Doosan Enerbility jest jednym z członków konsorcjum Team Korea, powołanego przez koreańskiego operatora elektrowni jądrowych KHNP dla ubiegania się o udział w polskim programie jądrowym. KHNP złożyło w kwietniu ofertę budowy w Polsce 6 reaktorów APR1400.

Doosan Enerbility zakłada, że udział polskiego przemysłu w elementach dostarczanych przez firmę do powstających w Polsce kolejnych reaktorów będzie stopniowo rosnąć.

"Docelowo, przy sześciu budowanych w Polsce reaktorach, lokalny wkład w dostarczane przez Doosan komponenty powinien sięgnąć 50 proc. Poczynając od 5-10 proc. przy pierwszym budowanym bloku, by potem stopniowo wzrastać" - powiedział w środę w Changwon dziennikarzom Lee Ji Seok z Doosan Enerbility.

"Chcielibyśmy zbudować fabrykę w Polsce, ale to zabiera dużo czasu i kosztuje dużo pieniędzy. Jeżeli jednak polski rząd tego będzie chciał, to będziemy brać pod uwagę budowę" - dodał.

Z kalkulacji koreańskiej firmy wynika, że zakładu produkcyjnego nie da się wybudować na tyle szybko, by posłużył do produkcji na potrzeby pierwszego bloku, który miałby ruszyć zgodnie z założeniam już w 2033 r. Jednak ostatni z planowanych przez Polskę 6 reaktorów miałby zacząć działać w 2043 r. To daje więcej czasu na stworzenie zakładu produkcyjnego - oszacowali menedżerowie koreańskiej firmy. Z ich informacji wynika, że budowa bloku z reaktorem APR 1400 trwa 48 miesięcy, natomiast wyprodukowanie głównych elementów zabiera 60 miesięcy.

Jak podkreślił Lee Ji Seok, w przypadku niektórych komponentów cały proces produkcyjny mógłby zostać powierzony polskim firmom.

"W kolejnych etapach Doosan wzmocni zdolności polskich firm poprzez transfer technologii i wesprze polski przemysł w osiągnięciu technologicznej samowystarczalności w dziedzinie jądrowej. W naszej ocenie polskie firmy mają już dość zasobów ludzkich i zdolności, by brać udział w procesach produkcyjnych" - zaznaczył. Doosan Enerbility w swojej fabryce w Changwon, oprócz innych produktów, jak instalacje odsalania wody czy turbiny wiatrowe, produkuje najcięższe i najważniejsze elementy elektrowni jądrowych. To zbiorniki ciśnieniowe reaktorów, głowice do nich, wytwornice pary, turbiny.

Firma ma w Changwon własną odlewnię i kuźnię, w której pracuje prasa o nacisku 17 tys. ton. Koncern może też dostarczać pompy głównego obiegu, budowane przez podwykonawców. Dodatkowo montuje swoje elementy na placach budów, po czym je serwisuje.

Dotychczas Doosan wyprodukował 34 zbiorniki reaktorów i 124 generatory pary. Obecnie w fabryce powstają elementy dla budowany w Korei bloków Shin-Kori 5 i 6. W przeszłości wyprodukował reaktory i wytwornice pary reaktorów AP1000 produkcji Westinghouse, które były budowane w Chinach i USA. W przypadku Chin Doosan przekazał także technologię produkcji chińskim firmom.

"Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych dostarczamy to co jest zamówione na czas i w założonym budżecie. W przypadku projektów AP1000 w USA nasze elementy także dostarczyliśmy na czas i mieszcząc się w budżecie. Budowy te doznały opóźnień z powodu kłopotów w fazie budowy przez amerykańskie firmy" - zaznaczył Lee Ji Seok.

Z amerykańskich projektów Westinghouse, budowa dwóch reaktorów AP1000 w elektrowni VC Summer została zawieszona, a budowa dwóch bloków w elektrowni Vogtle ma wieloletnie opóźnienie przy znaczącym przekroczeniu budżetu.

Jeżeli wyścig o budowę elektrowni jądrowych w Polsce wygrałby Westinghouse z reaktorami AP1000, to nie wykluczamy takiej możliwości, że to Doosan produkowałby elementy do nich - dodał Lee.

Przedstawiciel Doosan Enerbility podkreślił, że firma buduje elementy do elektrowni jądrowych nieprzerwanie od 40 lat i nie doświadczyła luki kompetencyjnej, która objawiła się w szeregu europejskich i amerykańskich firm, które miały kilkudziesięcioletnią przerwę w nowych budowach.

Korea w tym czasie budowała u siebie elektrownie jądrowe w sposób ciągły, więc procesy produkcyjne nigdy nie zostały przerwane - zaznaczył Lee Ji Seok. Przypomniał, że obecnie firma bierze udział w sześciu budowach w samej Korei. chodzi o bloki Shin Kori 3 i 4, oraz cztery w elektrowni Shin Hanul.