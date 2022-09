Dopłaty do drewna, pelletu, oleju, LPG i węgla. Jak złożyć wniosek o kasę na ogrzewanie?

Gdzie składać wniosek o dodatek do drewna? Ile wynosi dopłata do oleju opałowego? Jak uzyskać dopłatę do gazu LPG? Jaką dopłatę można dostać do pelletu? Kto skorzysta z blokady taryf na ciepło? Oto, kto jest uprawniony do skorzystania ze wsparcia.

Dopłaty do pelletu, drewna, gazu LPG i oleju opałowego mają być wypłacane na podobnych zasadach jak dodatek węglowy. Uzyskać można od 500 zł do 3000 zł dodatku osłonowego.

Wniosek o dopłatę należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Dodatek zostanie wypłacony w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Korzystający z kaloryferów podłączonych do sieci z ciepłowni mogą z kolei liczyć na blokadę dla podwyżek taryf, która nie pozwoli na większe podwyżki niż o 42 proc.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 września ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z nowym prawem powstaje system dopłat, które mają zmniejszyć koszty ogrzewania Polaków w zimie 2022/2023. Ponadto ograniczone zostaną podwyżki cen dla odbiorców ciepła sieciowego, czyli zazwyczaj korzystających z kaloryferów podpiętych do zewnętrznej sieci.

Wniosek o dopłatę do ogrzewania może złożyć każdy, kto został wpisany do rejestru CEEB

Dodatki osłonowe na drewno, pellet, olej opałowy gaz LPG mają działać podobnie, jak funkcjonujący już dodatek węglowy.

Dopłata na drewno przysługuje każdemu, kto opala swoje miejsce zamieszkania drewnem. Dopłata na pellet jest z kolei przeznaczona dla osób, które wykorzystują to paliwo do ogrzewania. W końcu z dopłaty do gazu LPG można skorzystać, gdy mieszkanie lub dom są opalane tym paliwem. Analogicznie, gdy źródłem ciepła jest kocioł na olej opałowy, możemy skorzystać z dopłaty do tego rodzaju paliwa.

Dopłatę uzyskamy jednak tylko wtedy, gdy dane paliwo jest podstawowym źródłem ciepła zgłoszonym w CEEB czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że złożenie deklaracji CEEB było konieczne do 30 czerwca 2022 roku. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary.

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania mamy kilka źródeł ciepła, to skorzystać możemy tylko z jednego dodatku. Jeżeli więc złożyliśmy już wniosek o dopłatę do węgla, to nie uzyskamy już dopłaty do innego paliwa, takiego jak drewno, pellet, gaz LPG czy olej opałowy.

Wysokość dopłaty do ogrzewania wynosi od 500 zł w przypadku LPG do 3000 zł dla biomasy

Wysokość dodatków jest różna w zależności od rodzaju paliwa.

Najwięcej pieniędzy otrzymamy w przypadku opalania pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy - kwota dopłaty wynosi tu 3000 zł.

Jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, to dopłata wynosi 2000 zł.

W przypadku drewna ustawa przewiduje 1000 zł dopłaty.

Najmniejsza suma dotyczy gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ciepła jest gaz LPG - 500 zł.

Od dodatku nie będzie pobierany podatek. Nie zajmie nam go również komornik.

Dopłaty do ogrzewania. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dodatek na pellet, drewno, gaz LPG czy olej opałowy

Wniosek o dopłatę należy złożyć w terminie do 30 listopada. Można to zrobić na piśmie lub elektronicznie poprzez system ePUAP.

Wniosek powinniśmy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiadającego miejscu zamieszkania. Chodzi o faktyczne miejsce zamieszkania i związane z nim źródło ciepła, a nie np. miejsce zameldowania.

Wniosek może złożyć nie tylko obywatel Polski, ale także każda osoba, która legalnie mieszka w Polsce.

Dodatek będzie wypłacany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, czyli w praktyce nie później niż do końca 2022 roku.

Wniosek o dopłatę do ogrzewania składa tylko jedna osoba w imieniu całego gospodarstwa domowego, z tym, że musi w nim wymienić pozostałe osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa.

Przypomnijmy, że gospodarstwem domowym są wszystkie osoby, które razem zamieszkują i gospodarują. Chodzi tu nie tylko o małżeństwa, ale także np. o związki nieformalne.

Wzór wniosku o dodatek można pobrać tutaj. We wniosku musimy wskazać podstawowy rodzaj źródła ciepła dla domu. Może to być: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy.

Dodatkowo musimy zaznaczyć rodzaj paliwa, którego używamy do ogrzewania. Na liście znajdują się: drewno kawałkowe, pellet drzewny, inny rodzaj biomasy, olej opałowy oraz gaz LPG.

Ta deklaracja musi być zgodna z danymi, które wcześniej przekazaliśmy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do ogrzewania zawiera też adnotację o konieczności rozróżnienia między gazem LPG a gazem ziemnym. Dla osób ogrzewających się gazem ziemnym nie przewidziano na razie dopłat. W ich przypadku ma zadziałać ochrona taryfowa, dzięki której ceny gazu dla gospodarstw domowych mają w 2023 roku nie wrosnąć.

W przypadku ciepła sieciowego zadziała blokada dla podwyżek taryf

Ustawa podpisana 17 września przez prezydenta Andrzeja Dudę zawiera również rozwiązanie osłonowe dla domów i mieszkań korzystających z ogrzewania sieciowego. Chodzi o zablokowanie podwyżek taryf za ciepło systemowe i ciepłą wodę.Odbiorcy gazu będą chronieni. Taryfy będą do końca 2027 r.

Nowe prawo wprowadza tzw. średnie ceny wytworzenia ciepła z rekompensatą. Ciepłownie, w których koszty wytworzenia ciepła będą przewyższać koszty zapisane w ustawie, będą zobowiązane stosować w rozliczeniach z klientami ceny z rekompensatą.

Innymi słowy ciepłownia będzie musiała zastosować ustawowe ceny ciepła do rozliczeń z odbiorcami, jeśli średnie koszty wytwarzania ciepła będą w jej przypadku przekraczać ustawowy limit. Chodzi tu o 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Tym samym odbiorcy ciepła sieciowego mają mieć gwarancje, że podwyżki cen ciepła nie przekroczą w ich przypadku 42 proc. Taka liczbę zapisano w ocenie skutków regulacji dołączonej do ustawy.

