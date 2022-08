Dopłaty do pelletu, drewna, oleju opałowego i LPG. Znamy szczegóły

Dopłaty do ogrzewania będą wypłacane na tych samych zasadach jak dodatek węglowy, obowiązkowy będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), nie będzie kryterium dochodowego - oznajmiła we wtorek 23 sierpnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Mechanizm dodatku będzie analogiczny do dodatku węglowego, co oznacza, że nie będzie kryterium dochodowego. Te same będą także miejsca i terminy składania wniosku.

Prosty ma być także wniosek: dane osobowe, źródło ogrzewania i wpis lub wniosek złożony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

ustawa wejdzie w życie następnego dnia po publikacji, co ma pozwolić na wypłatę zarówno tych dodatków, jak i pozostałych instrumentów, które wypłacają gminy.

We wtorek 23 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła, który przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających domy LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym.

Czytaj również: Minister zapewnia: ciepło z kaloryfera zdrożeje maksymalnie o 40 procent

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister Moskwa była pytana o szczegóły tych dopłat, m.in. od kiedy będzie można składać wnioski i czy - podobnie jak w przypadku dodatku węglowego - nie będzie kryterium dochodowego.

Używający do ogrzewania pelletu mogą liczyć na 3000 zł dopłaty, LPG - 500 zł, drewna kawałkowego - 1000 zł, a oleju opałowego - 2000 tys zł.

Minister @moskwa_anna: Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Wnioski będzie można składać do 30 listopada. pic.twitter.com/bMDnOqU3GJ — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) August 23, 2022

Minister obiecuje prosty mechanizm i wniosek o dopłaty

Szefowa MKiŚ wyjaśniła, że mechanizm będzie analogiczny do dodatku węglowego, co oznacza, że nie będzie kryterium dochodowego. "Prosty wniosek: dane osobowe, źródło ogrzewania i wpis lub wniosek złożony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. To samo miejsce składania wniosku, ten sam mechanizm, czyli wniosek do 30 listopada, zobowiązanie samorządu do wypłaty dodatku w ciągu 30 dni" - poinformowała minister klimatu.

Czytaj także: Rząd proponuje nowe możliwości finansowania ciepła. Wkrótce głosowanie

Oceniła, że "patrząc na dynamikę legislacyjną" jeszcze we wrześniu, najpóźniej w październiku prezydent mógłby podpisać ustawę. Dodała, że ustawa wejdzie w życie następnego dnia po publikacji. "Tym samym automatycznie mogłaby nastąpić wypłata zarówno tych dodatków, jak i pozostałych instrumentów, które wypłacają gminy. Już przystępujemy do pracy z gminami, do publikacji wzorów wniosków, wspólnego dialogu, by samorządy były wraz z wejściem w życie ustawy przygotowane do przyjmowania wniosków" - powiedziała Moskwa.

Dopłaty do pelletu, drewna, LPG i oleju opałowego wypłacać mają gminy

Pytana, czy dopłaty do ciepła będą przysługiwać na gospodarstwo domowe czy na źródło ogrzewania, minister klimatu odparła, że są sytuacje, kiedy np. kilkupiętrowy budynek jest ogrzewany przez duży piec zaopatrujący kilka gospodarstw domowych mieszkających odrębnie i prowadzących własny budżet. "Każdy tworzy odrębne gospodarstwo domowe, tym bardziej jest uprawniony do wypłaty kwoty w zależności od źródła ciepła, pod warunkiem złożenia wniosku do CEEB" - wyjaśniła.

Minister klimatu i środowiska @moskwa_anna: W przypadku wszystkich dodatków warunkiem koniecznym jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. pic.twitter.com/xGrnAYKWzz — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) August 23, 2022

Przypomniała, że wypłaty są realizowane przez gminy. "Urzędnik ma możliwość porównywania dotychczasowych wypłat w systemie. Też nie zgadzam się z tą narracją, że masowo Polacy będą składali fałszywe oświadczenia woli. Mamy zaufanie do obywateli, wierzymy też, że urzędnicy dopełnią wszystkich czynności. To oświadczenie obywatela plus wpis do CEEB będą w naszej opinii wystarczające. Nie wyobrażam sobie, że teraz rusza urzędnik do poszczególnych mieszkań, liczy mieszkańców, sprawdza te kotły. Nie jesteśmy w państwie policyjnym" - zaznaczyła szefowa MKiŚ.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym