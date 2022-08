Dopłaty nie tylko do węgla. Rząd szykuje kolejne dodatki

Trwają prace nad co najmniej trzema kolejnymi inicjatywami, które mają złagodzić skutki rosnących cen. Wśród nich jest przyznanie dodatku na inne paliwa niż węgiel.

Jak podaje w"Dziennik Gazeta Prawna" PiS dąży do rozbrojenia zarzutów, że wprowadzając jednorazowy dodatek węglowy, dyskryminuje osoby, które opalają domy innymi paliwami. "Rząd podjął więc polityczną decyzję, by jeszcze przed sezonem grzewczym przygotować przepisy wprowadzające kolejne dopłaty" - czytamy.

"Na pewno będzie to dotyczyć oleju opałowego, pelletu, gazu LPG. Być może także drewna - zdradza rozmówca "DGP". Gazeta stawia też pytanie, czy te dodatki będą w podobnej wysokości, co wynoszący 3 tys. zł węglowy. Zdaniem rozmówcy niekoniecznie. "Raczej będzie to proporcjonalne do skali podwyżek cen poszczególnych rodzajów paliw" - dodaje.

Z ustaleń gazety wynika też, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych jest rozważane przygotowanie ustawy pomocowej dla ciepłowni. "Chodzi o jakąś formę rekompensaty lub dodatku na zakup paliw. Projekt może być gotowy jeszcze w sierpniu" - podaje "DGP".

Gazeta pisze też, że trzecią ścieżką wsparcia ma być objęcie tarczą antyinflacyjną pelletu, oleju opałowego i węgla. "Oznaczałoby to obniżenie stawek VAT, choć nie wiadomo jeszcze, o ile i na jakie kategorie opału. Zmiana weszłaby w życie najpóźniej 1 listopada, kiedy będzie wydłużana obecnie obowiązująca tarcza" - czytamy.