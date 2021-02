Doradca prezydenta: Polska nie może kształtować własnego miksu energii

- Zapisy traktatów, dające państwom członkowskim UE swobodę w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa energetycznego i swobodę kształtowania miksu energetycznego, zostały zmienione przez akty niższego rzędu. Polska w zasadzie nie ma możliwości kształtowania własnego miksu energetycznego w oparciu o swoje własne zasoby surowcowe - mówi WNP.PL Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

W jakim kierunku powinna iść polityka energetyczna Polski? Na ile mamy swobodę w określeniu jej kierunku?

- Na polską politykę energetyczną decydujący wpływ ma to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Doskonale widać to po konkluzjach Rady Europejskiej, jakie były przyjmowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Te konkluzje były oczywiście przyjmowane za zgodą wszystkich państw członkowskich, a więc i polskiego rządu, i stwierdzały, że idziemy w kierunku dekarbonizacji, dla niezorientowanych nazywaną neutralnością klimatyczną.



Co to za konkluzje?

- Już w grudniu 2019 r. polski rząd zgodził się na to, aby w 2050 roku nasza gospodarka była zdekarbonizowana. Później przyszły konkluzje z lipca 2020 r., gdzie jasno powiedziano, że do końca roku ma zostać ustalony nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych. A w grudniu 2020 r. ten nowy cel został przyjęty na poziomie 55 proc. i ma zostać osiągnięty do 2030 r. Wcześniej obowiązywał cel redukcji emisji o 40 proc., który został przyjęty w 2014 r. Prezydencja niemiecka (druga połowa 2020 r.) i KE przełożyły założenia tych trzech szczytów Rady Europejskiej na konkretne zapisy prawne i legislacyjne w UE.



Polska stawia na gaz ziemny. To także wbrew trendom unijnym.

- Jeżeli spojrzymy na konkluzje z grudnia 2020 r., gdzie przyjęto cel redukcji emisji CO2 o 55 proc., to zauważymy, że dodatkowo mamy tam zapis, że gaz ziemny ma być paliwem przejściowym, co oznacza, że także gaz z upływem czasu będzie usuwany z miksu energetycznego w UE i państwach członkowskich.



Kolejna sprawa, która jest zawarta w tych konkluzjach, a która bezpośrednio wpływa na PEP2040, to tzw. Bank Klimatyczny przy Europejskim Banku Inwestycyjnym. EBI zapowiedział, że nie będzie finansował inwestycji o emisyjności wyższej niż 250 kg CO2 na MWh, co w praktyce oznacza także to, że nie mogą być finansowane inwestycje w gaz ziemny. Do niedawna EBI dopuszczał inwestycje w przedsięwzięcia o emisyjności 550 kg CO2 na MWh i gaz ziemny w tym przedziale się mieścił. Jednak kilkanaście miesięcy temu EBI w swoich wymaganiach zmniejszył ten współczynnik emisyjności. Pamiętajmy o tym, że EBI będzie miał także kluczową rolę w zatwierdzaniu projektów z Funduszu Modernizacyjnego.



Czyli polityka energetyczna Polski jest wymuszona przez regulacje unijne?



- Zapisy traktatowe mówią o swobodzie państw członkowskich UE w kwestii wyboru i kształtowania swojego miksu energetycznego. Okazuje się, że te zapisy zostały zmienione bez zmiany traktatów, czyli polityka środowiskowa i polityka klimatyczna UE oraz przepisy związane z tymi obszarami doprowadziły do zmiany, w efekcie której Polska w zasadzie nie ma możliwości kształtowania własnego miksu energetycznego w oparciu o swoje własne zasoby surowcowe, czyli węgiel kamienny i brunatny.

To zadziwiająca sytuacja, jeśli chodzi o przepisy traktatów. Zapisy traktatów, dające państwom członkowskim UE swobodę w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa energetycznego i swobodę kształtowania miksu energetycznego, zostały zmienione przez akty niższego rzędu. To jest bardzo niebezpieczny precedens, który UE próbuje stosować w innych obszarach nieobjętych zapisami traktatowymi.- Jestem zwolennikiem merytorycznej dyskusji, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz ciepła w oparciu o własne zasoby. Niedawna wygrana Polski przed sądem w Luksemburgu ws. BAT i wcześniejsza dwukrotna wygrana Polski ws. KPRU II dowodzą, że możliwe jest rozstrzyganie sporów przed sądami, jeżeli żywotne interesy państwa są zagrożone. Czasami w walce o swoje racje i interesy trzeba się spotkać w sądzie.Przykład wygranej ws. BAT pokazuje, że niekiedy tak trzeba postępować. Na to wszystko nakłada się Porozumienie paryskie, które mówi jasno, że mamy osiągnąć neutralność klimatyczną do końca wieku, a emisja gazów cieplarnianych ma być bilansowana poprzez pochłanianie. UE, a więc i Polska także, decyduje się na to, aby ten proces przyśpieszyć, co wiąże się z likwidacją segmentu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o własne zasoby surowcowe, czyli węgiel kamienny i brunatny.Ceny uprawnień szybują w górę, mamy rekordowe prawie 40 euro za tonę CO2. To pokazuje, w jaki sposób wymusza się zmianę miksu energetycznego państwa członkowskiego, chociaż zgodnie z traktatami mamy prawo do jego swobodnego określania. Czyli „zmieniono traktaty bez zmiany traktatów”.- W tym kontekście trzeba pamiętać, że rząd polski zgodził się na dekarbonizację swojej gospodarki, akceptując konkluzje z 2019 r. i 2020 r. To będzie skutkowało m.in. importem energii na dużą skalę. Do pewnego poziomu import energii może występować i jest on akceptowalny, ale tu mamy sytuację, w której import będzie bardzo duży, w efekcie czego nasze jednostki wytwórcze nie będą pracować. Wzrost importu energii wymaga rozbudowy połączeń międzysystemowych, a w konkluzjach z grudnia 2020 r. jest zapisane, że mamy rozwijać właśnie połączenia międzysystemowe. Będzie to również wymuszone tym, że znaczna liczba bloków klasy 200 MW, które obecnie stanowią trzon polskiego systemu elektroenergetycznego, zostanie odstawiona po roku 2025 ze względu na zużycie techniczne.- W streszczeniu PEP2040 mamy założenie, że w 2030 r. z węgla nie będzie pochodziło więcej niż 56 proc. wytwarzanej w Polsce energii. Tym, co przydusza stosowanie zasobów węglowych, jest cena CO2. Część mocy wytwórczych w sposób naturalny zostanie usuniętych z systemu ze względu na to, że już będą zupełnie wyeksploatowane. Zapisy w streszczeniu PEP mówią również, że musimy rozwijać miejskie sieci ciepłownicze, aby jak największa liczba odbiorców bytowo-komunalnych została do nich przyłączona. W PEP czytamy także, że do 2030 r. węgiel mamy usunąć z sektora komunalno-bytowego w miastach, a do roku 2040 na terenach wiejskich.Zmniejszenie potencjału węgla będzie oznaczać poważne problemy społeczne dla tych regionów i miast, gdzie wiodące są kombinaty wydobywczo-energetyczne, jak np. okolice Bełchatowa i Turowa.W przypadku Bełchatowa duże znaczenie ma złoże Złoczew. Powinno ono być uznane za strategiczny magazyn energii pierwotnej i przygotowane do eksploatacji tak, by, jeżeli zajdzie taka potrzeba (świat się cały czas zmienia i nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości), można było z niego skorzystać. To złoże powinno być przygotowane w sposób "ready to go". To, czy będziemy go eksploatować czy nie, to oddzielna kwestia, ale przyszłe pokolenia muszą ten potencjał geologiczny mieć do dyspozycji.- Jestem zwolennikiem rozwoju energetyki odnawialnej tam, gdzie jest to możliwe i nie powoduje konfliktów społecznych.W sektorze ciepłowniczym mamy obowiązek wykorzystywania zielonego ciepła, więc tam, gdzie to jest możliwe, powinna być wykorzystywana geotermia. Są miejsca w Polsce, gdzie tę technologię można wykorzystywać, nawet jeżeli nie do zaspokojenia całości potrzeb ciepłowniczych, to przynajmniej do uzupełnienia innych źródeł. Państwo powinno wspierać wykorzystywanie tej technologii. To potencjalnie bardzo duży rynek, firm ciepłowniczych w Polsce mamy kilkaset.