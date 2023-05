Dostarczają ciepło w 60 polskich miastach i mają plan na duże zmiany

- Prowadzimy obecnie kilkanaście projektów dekarbonizacyjnych na terenie całej Polski. Mamy realny plan na transformację ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i lokalnych zasobów - mówi WNP.PL Magdalena Bezulska, prezes Veolii term.

Veolia uruchomiła w kwietniu 2023 r. w Tarnowskich Górach instalację kogeneracyjną opartą na dwóch silnikach gazowych, każdy o mocy 2 MWt i kotłownię opalaną paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MWt.

Trwa realizacja projektu Ciepłownia Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim. 90 proc. ciepła w systemie będzie produkowane dzięki odnawialnym źródłom energii.

Grupa Veolia term dostarcza ciepło w 60 polskich miastach, w których posiada 63 ciepłownie, 2 elektrociepłownie i 4 silniki kogeneracyjne. W jej skład wchodzi 6 spółek.

- Ciepłownia Przyszłości powstaje w Lidzbarku Warmińskim. To przykład udanej współpracy samorządu i biznesu, ale także połączenie wizji, determinacji i odwagi. To nasz projekt pilotażowy, referencyjny. Zakłada on, że 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jeżeli potwierdzą się wszystkie założenia, to chcemy go duplikować w innych naszych zakładach - mówi WNP.PL Magdalena Bezulska, prezes Veolii term, która gościła na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Koniec inwestycji jesienią 2023 r. Ciepło dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego

Przypomnijmy, że 31 maja 2022 r. wmurowano kamień węgielny pod Ciepłownię Przyszłości, zwycięską koncepcję w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Instytucja ta finansuje przedsięwzięcie z funduszy europejskich.

Ciepłownia będzie wykorzystywać wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory hybrydowe PVT. W układzie będzie pracować również system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego.

Inwestycja powstaje w Lidzbarku Warmińskim (w województwie warmińsko-mazurskim) na terenie należącym do Veolii Północ. Instalacja ma zostać uruchomiona jesienią 2023 r., będzie ona dostarczać ciepło do 3,5 tys. mieszkańców na osiedlu Astronomów.

Szafir w Tarnowskich Górach. 51 proc. ciepła z OZE i kogeneracji

Innym projektem grupy Veolia w Polsce jest Szafir w Tarnowskich Górach w woj. śląskim.

- To pierwszy referencyjny, efektywny system ciepłowniczy na taką skalę w grupie Veolia term. Jest to inwestycja w kocioł biomasowy o mocy 12 MWt, kogenerację gazową o mocy 4 MWt, a także – co jest najważniejsze – jest także synergia z oczyszczalnią ścieków, dzięki czemu mamy odzysk biogazu - tłumaczy Magdalena Bezulska.

Jak dodaje, oddana pod koniec kwietnia 2023 r. instalacja dostarcza ciepło do 10 tysięcy mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach. Inwestycja przyniesie także liczne korzyści dla mieszkańców, w tym ograniczy o połowę zużycie węgla w istniejącej ciepłowni oraz zredukuje emisję CO2 o 30 proc.

- Prowadzimy obecnie kilkanaście innych projektów inwestycyjnych, mamy realny plan na transformację ciepłownictwa - zaznacza Magdalena Bezulska.

Transformacja energetyczna we współpracy z samorządem

Prezes Veolii term przypomina, że w 2022 r. grupa uruchomiła inwestycje w Szczytnie (nowa kotłownia gazowa), Leżajsku i Przasnyszu (nowa kotłownia gazowa). W roku 2023 r. uruchomiono inwestycje w Kraśniku (nowa kotłownia gazowa oraz konwersja kotła z węgla na biomasę) i Świeciu (nowa kotłownia gazowa).

- Veolia term jest obecna 60 miastach, gdzie dostarczamy ciepło. Dla nas najważniejsza jest partnerska relacja z samorządami. Nasza strategia transformacji energetycznej we współpracy z samorządem to przede wszystkim stawianie na optymalny miks paliwowy, dostosowany do lokalnych potrzeb i możliwości. Stawiamy na synergie lokalne, czyli na współpracę z przemysłem, ale przede wszystkim na maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów po to, aby z jednej strony dywersyfikować źródła, dawać gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła, ale też dawać duży komfort odbiorcom. Nasze rozwiązania są innowacyjne ekologicznie - podsumowuje Magdalena Bezulska.

Strategia grupy Veolia zakłada całkowite odejście od spalania węgla do 2030 roku oraz neutralność klimatyczną w 2050 roku.