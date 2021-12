Dostawcy energii bankrutują jeden za drugim

Bankrutują kolejni dostawcy energii w Niemczech. Rosnące ceny energii elektrycznej i wzrost hurtowych cen gazu wywierają presję na dostawców, zwłaszcza na mniejsze firmy, które nie są w stanie podwyższać cen swoim klientom. Na początku grudnia saksońska firma Dreischtrom stała się piątą ofiarą kryzysu energetycznego u naszych zachodnich sąsiadów, która zmuszona została do ogłoszenia upadłości.

Co z niezależnymi dostawcami energii w Polsce?

Czytaj: Australia przekształca elektrownie węglowe w wodorowe Na początku listopada z klientami pożegnał się berliński Lition. Jak poinformował niemiecki tygodnik "Wirtschafts Woche", sąd rejonowy ogłosił jego upadłość 28 października, wyznaczając syndyka masy upadłościowej. Według syndyka Lition dostarczał gaz i zieloną energię elektryczną około 20 tys. klientów prywatnych i zatrudniał około 40 osób.W oświadczeniu firmy czytamy: "Drodzy klienci Lition, drastycznie rosnące ceny zakupu energii elektrycznej i gazu rzucają coraz więcej niemieckich firm energetycznych na kolana. Do samego końca staraliśmy się znaleźć sposób, aby nasza firma istniała w dłuższej perspektywie. Z ciężkim sercem musimy niestety ogłosić, że Lition również nie może przetrwać tego kryzysu energetycznego i musi ogłosić upadłość".Czytaj: Giganci mówią "dość". Zielony zwrot to chaos, szalejąca inflacja i niepokoje społeczne Eksperci alarmują, że niemieckie gospodarstwa domowe będą musiały tej zimy liczyć się ze znacznie wyższymi rachunkami za energię.Analizując niemiecki przypadek, zastanawiamy się, czy problem wystąpić może także w Polsce, i u nas wzrost cen energii nabiera tempa, o czym właśnie napisaliśmy m.in. tutaj.



W Polsce na rynku niezależnych doradców także dochodziło przed laty do zawirowań, niektóre firmy wycofały się z rynku. Z informacji WNP.PL wynika jednak, że obecnie sytuacja jest znacznie bardziej stabilna niż za Odrą.