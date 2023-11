Dostawy ciepła w sezonie grzewczym nie są zagrożone

Rentowność sektora ciepłownictwa koncesjonowanego jest obecnie na dobrym poziomie i nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła do gospodarstw domowych - poinformowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Jak przypomniało PTEZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w raporcie o energetyce cieplnej za 2022 r. wskazał, że średnia rentowność całego sektora ciepłownictwa koncesjonowanego w ubiegłym roku wynosiła minus 22 proc.

Niska wartość rentowności brutto jednostek kogeneracji

- Aktualnie poziom rentowności całego sektora ciepłownictwa koncesjonowanego jest znacznie wyższy, nie występują również problemy związane z brakiem możliwości pokrycia w taryfie dla ciepła kosztów jego wytworzenia - podkreśliło Towarzystwo.

Jak zaznaczyło PTEZ, w 2022 r., którego dotyczył raport Prezesa URE, nastąpił bardzo duży wzrost cen paliw wynikający z wybuchu wojny w Ukrainie i wpływu sytuacji geopolitycznej na światowe rynki surowców.

Według Towarzystwa niska wartość rentowności brutto jednostek kogeneracji w roku 2022 - zdaniem URE minus 38 proc. - wynikała z tego, że taryfa dla wytwarzania ciepła w tych źródłach jest kalkulowana w oparciu o metodę uproszczoną, bazującą na historycznych danych dotyczących średniej ceny sprzedaży ciepła w źródłach kogeneracyjnych, której co do zasady nie można zmienić w okresie obowiązywania taryfy.

Inna metodologia liczenia i sytuacja branży się poprawiła

Dopiero zmiana regulacji z listopada 2022 r. pozwala stosować inną metodologię i pokrywać koszty wytworzenia ciepła w jednostkach kogeneracji. Pozytywnie wpłynęło na rentowność tej części sektora. Przywołane powyżej działania i ich skutki będą widoczne dopiero w raporcie URE za rok 2023 - zaznaczyło PTEZ.

Towarzystwo podkreśla, że źródła kogeneracyjne już od końca 2022 r. odczuwają pozytywne skutki zmiany regulacji.

Z kolei, według Towarzystwa, w przypadku źródeł ciepła niebędących jednostkami kogeneracji znacznie wyższa rentowność w 2022 r. - wyliczona na 0,25 proc. wynika z możliwości wystąpienia przez wytwórcę do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji CO2 lub cen paliw. Ciepłownie na bieżąco mogły występować o zmiany taryfy i po ich zatwierdzeniu były one wprowadzane w życie, stąd łatwiej było nadążyć tego typu jednostkom za faktycznym poziomem kosztów wytwarzania - wskazało PTEZ.