Dostęp telekomów do słupów energetycznych uregulowany

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje określające warunki dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych należących do pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych: innogy Stoen Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator i Tauron Dystrybucja. Oznacza to, że energetykom nie udało się przekonać UKE, aby swobody kształtowania zasad dostępu do słupów nie zastępować decyzjami administracyjnymi ujednolicającymi reguły dostępu.

Prezes UKE 12 lutego 2021 r. na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych uregulował zasady dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).



W decyzjach Prezesa UKE jest zawarty 90-dniowy okres przejściowy, co oznacza, że wejdą one w życie w maju 2021; okres przejściowy dotyczy także opłat.

Decyzje Prezesa UKE ujednolicają opłaty za dostęp do słupów linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia należących do OSD objętych decyzjami z 12 lutego 2021 r.