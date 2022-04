Dostosowanie polskiego ciepłownictwa do Fit for 55 będzie kosztowało 300 mld zł

Mówimy o ogromnych kwotach, o setkach miliardów złotych na najbliższe lata na transformację energetyki. Jestem właśnie po lekturze raportu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, który pewnie za kilka dni ujrzy światło dzienne. Tylko dostosowanie polskiego ciepłownictwa do Fit for 55 będzie kosztowało około 300 mld zł - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Zakładam, że renesans węgla jest przejściowy, aczkolwiek w tym najtrudniejszym okresie, jaki dzisiaj mamy, zanim przestawimy się na inne kierunki dostaw, przede wszystkim gazu, ale także rozbudowę źródeł odnawialnych, musi być bezpieczeństwo produkcji energii w podstawie i takie bezpieczeństwo po węglu da tylko wielkoskalowa energetyka jądrowa - ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Jeśli Polska chce być jednym z liderów transformacji energetycznej i konsekwentnie ją realizować, to powinniśmy także artykułować na forach międzynarodowych, że potrzebne są programy na budowę wielkoskalowych magazynów energii - ocenił Wojciech Dąbrowski.

Nie zapominajmy, że gospodarka unijna musi także być konkurencyjna. Nie możemy zostać wypchnięci przez Chiny, przez inne kraje. Trzeba zważyć te wszystkie interesy i przeprowadzić mądrą transformację z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa gospodarczego - skonkludował prezes PGE.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, podkreśla. że wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne jest bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, a w tym bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność energetyczna.

Zobacz także: Problemy Polski wskutek wojny w Ukrainie dopiero się zaczynają

Bezpieczeństwo energetyczne okresu przejściowego

- Owszem, polska energetyka i nie tylko polska energetyka, ale także energetyka regionu będzie się transformowała do odnawialnych źródeł energii, ale jednak pamiętajmy o tym, że aby być suwerennym energetycznie, żeby być bezpiecznym energetycznie, musimy opierać się na paliwach, które są najbardziej dostępne, najłatwiej dostępne. W Polsce jest to węgiel kamienny i węgiel brunatny - stwierdził Wojciech Dąbrowski.

Czytaj również: Badanie: ponad 60 proc. MŚP wskazuje na negatywny wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę

- Oczywiście zużycie tego paliwa spada z roku na rok, bowiem zastępowane jest przez źródła odnawialne, ale jednak aby mieć bezpieczeństwo energetyczne, powinniśmy się w tym trudnym okresie przejściowym oprzeć na paliwach, które są najbardziej dostępne, aczkolwiek oczywiście od dekarbonizacji i transformacji energetyki nie ma już odwrotu - znaczył Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski stwierdził, że transformacji energetyki chcą same firmy energetyczne, ale także ich klienci, bo chcą żyć w komfortowych warunkach i chcą korzystać z energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach nieemisyjnych, aczkolwiek, jak zaznaczył „bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj na pierwszym miejscu”.

Prezes PGE wskazał, że Polska dywersyfikuje dostawy paliwa gazowego. Zaznaczył, że „w przyszłym roku, wszystko na to wskazuje, będzie otwarty Baltic Pipe, który będzie miał możliwość przesyłania do 10 mld m3 gazu”, a także, iż rozbudowywany jest gazoport w Świnoujściu.

- Zakładam, że renesans węgla jest przejściowy, aczkolwiek w tym najtrudniejszym okresie, jaki dzisiaj mamy, zanim przestawimy się na inne kierunki dostaw, przede wszystkim gazu, ale także rozbudowę źródeł odnawialnych, chociaż pamiętajmy o tym, że to są źródła niestabilne, musi być bezpieczeństwo produkcji energii w podstawie i takie bezpieczeństwo po węglu da tylko wielkoskalowa energetyka jądrowa - ocenił Wojciech Dąbrowski.

Czas na wielkoskalowe magazynowanie energii

Prezes PGE podkreślił, że "dla nas jako inwestorów jest wielkim wyzwaniem, aby na tym wielkim placu budowy, jakim przez najbliższe 20 lat będzie polska energetyka, skorzystało jak najwięcej polskich przedsiębiorców".

- Prowadzimy bardzo otwarty dialog z przedsiębiorcami. Jesteśmy też największym inwestorem offshore'u na Bałtyku, budujemy 2,5 GW pierwszym etapie razem z duńskim partnerem. Jesteśmy także dużym inwestorem w dystrybucji, bo nie zapominajmy o tym, że energia musi być wytworzona, ale też musi być przesłana, więc dlatego trzeba zbudować bezpieczną sieć dystrybucyjną - zaznaczył Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE podkreślił, że zadaniem PGE, firm energetycznych, jest zapewnienie klientom energii po jak najniższej cenie, a transformacja energetyki wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych na budowę nowych źródeł energii w nowoczesnych technologiach, na wielkoskalowe magazynowanie energii "o którym się w UE nie mówi".

- Miałem okazję być dwa tygodnie temu w Strasburgu i na ten temat rozmawiać z różnymi europosłami. Temat wielkoskalowych magazynów energii tak naprawdę w ogóle tam nie istnieje , a nie istnieje bo jednak w podtekście jest wspieranie gazu. Wiadomo, że źródła gazowe są elastyczne, łatwo nimi regulować zapotrzebowanie na energię, a jeśli ma powstawać OZE, do tego muszą powstać wielkoskalowe magazyny energii właśnie po to, żeby stabilizowały OZE - stwierdził Wojciech Dąbrowski.

- Na ten temat w UE jeszcze się nie mówi. Oczywiście pojawiają się jakieś głosy, ale zespoły nie pracują nad tym, więc to też jest wyzwanie dla Polski. Jeśli Polska chce być jednym z liderów transformacji energetycznej i konsekwentnie ją realizować, to powinniśmy także artykułować na forach międzynarodowych, że potrzebne są programy na budowę wielkoskalowych magazynów energii - ocenił Wojciech Dąbrowski.

Gospodarka unijna musi pozostać konkurencyjna

Wojciech Dąbrowski, podkreślając, że na transformację energetyki potrzebne są setki miliardów złotych poinformował, iż jest właśnie po lekturze raportu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), "który pewnie za kilka dni ujrzy światło dzienne" i podał, że tylko dostosowanie polskiego ciepłownictwa do Fit for 55 będzie kosztowało około 300 mld zł. Wyjaśnijmy, że Wojciech Dąbrowski jest prezesem PTEZ.

- To są kwoty praktycznie dzisiaj niewyobrażalne. Pamiętajmy o tym, że nie możemy wszystkich kosztów transformacji przerzucić na naszych klientów bądź produkty i w konsekwencji na klientów, więc apelujemy - PGE od lat to zgłasza - aby uznano w UE polską drogę do transformacji, polski sposób na transformację, o uznanie specyfiki nie tylko Polski, ale także innych krajów regionu - Rumunii, Bułgarii, Czech - mówił Wojciech Dąbrowski.

-Mówimy o ogromnych środkach na transformację i nie zapominajmy, że gospodarka unijna musi także być konkurencyjna. Nie możemy zostać wypchnięci przez Chiny, przez inne kraje. Trzeba zważyć te wszystkie interesy i przeprowadzić mądrą transformację z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa gospodarczego - skonkludował Wojciech Dąbrowski.

W materiale zostały wykorzystane opinie przedstawione przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE, podczas konferencji Togetair 2022 w trakcie panelu "Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy" .