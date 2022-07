Dotkliwa porażka Rosjan. Ukraina miała zostać bez prądu

Energetyka ukraińska mimo wojny trzyma się dobrze. Miasta są oświetlone, elektrownie działają. Rosjanie zajęli tylko jedną działającą siłownię atomową. Pozostałe trzy pracują w ukraińskim systemie energetycznym. Problemem są kadry. Zbyt wiele było tam kontaktów z Rosją. To wzbudza podejrzenia. Czy słuszne? To mają wyjaśnić ukraińskie służby. Tyle że SBU też jest podejrzana o infiltrację. Świadczą o tym choćby ostatnie decyzje prezydenta Zełenskiego o odwołaniu z funkcji samego szefa służby bezpieczeństwa. Rozmawiamy o tych sprawach ze specjalistką od ukraińskiej energetyki, byłą pracownicą Enerhoatomu Olgą Kosharną.

Ukraińska energetyka funkcjonuje mimo wojny. Rosjanie rozpoczynając agresję, mieli w planie rozbić cały system przesyłu energii, tak by zapanowały ciemności, by logistyka została rozbita.

Dyrekcja atomistyki ukraińskiej, Enerhoatom, ewakuowała się na początku wojny na zachód Ukrainy. Dyrekcje poszczególnych elektrowni pozostawiono samym sobie. Czy to zdrada, czy tylko tchórzostwo?

Rosyjskie służby specjalne jeszcze przed wojną usiłowały zwerbować do współpracy wielu ukraińskich specjalistów. Udało im się to w bardzo ograniczonym zakresie. Nazwiska większości zdrajców są znane.

Ukraińska energetyka pracuje także na potrzeby sąsiednich krajów, takich jak Polska, Rumunia, Słowacja.

Na Ukrainie mimo wojny nadal działają elektrownie, w miastach świecą latarnie, w mieszkaniach działa oświetlenie, klimatyzacja.

- Rosjanie zajęli tylko jedną elektrownię atomową, z czterech funkcjonujących na Ukrainie. To działająca nieopodal Chersonia „Zaporoska”, która wpadła w ręce Rosjan już 4 marca.

To największa siłownia tego typu w Europie. Wszystkie sześć bloków Rosjanie momentalnie wyłączyli. Prawie równolegle z wojskowymi weszli do elektrowni specjaliści Rosatomu (10-12 osób), by przejąć kierownictwo działającej siłowni. To byli przede wszystkim zastępcy dyrektorów rosyjskich elektrowni atomowych, którzy mieli w Ukrainie objąć stanowiska dyrektorskie.

Zobacz także: Szantaż atomowy Rosjan. "Zachowują się jak typowi bandyci"

Przy czym to dyrektorowanie jest rotacyjne. To znaczy po jakimś czasie przychodzi następny Rosjanin. Ukraińskie specsłużby ogłaszają dossier każdego kolejnego „dyrektora” wraz z jego pełnym CV, stanem rodzinnym, adresem stałego zamieszkania, zdjęciem... wszystko po to, by pokazać temuż „dyrektorowi”, że nie jest postacią anonimową. Za objęcie stanowiska w okupowanej elektrowni prędzej czy później może grozić wyrok ukraińskiego sądu. „Dyrektorzy” nie dość, że zezwolili wojskom rosyjskim ustawić stanowiska artyleryjskie tuż obok instalacji jądrowych, to jeszcze aktywnie pracują nad przekierowaniem energii elektrycznej z ukraińskiej elektrowni do rosyjskiego systemu.

Ponadto ich zadaniem jest także analiza wszelkich dokumentów elektrowni. W tym przede wszystkim dokumentacja techniczna. Interesują ich parametry paliwa jądrowego firmy Westinghouse, które było importowane przez ukraińskie elektrownie. A Westinghouse to główny konkurent rosyjskiego TVEL w produkcji paliwa jądrowego.

Czytaj również: Rosjanie obsadzają swoimi pracownikami okupowaną Zaporoską Elektrownię Atomową

Teraz zaś istnieje podejrzenie, że Rosjanie po prostu to paliwo (jeśli by mieli stracić jednak elektrownię) mogliby wykraść. Tym bardziej że Międzynarodowa Agencja Atomistyki, która ma teoretycznie nadzór nad całą światową energetyką atomową, znajduje się pod wpływem rosyjskim. Stamtąd więc żadnej krytyki złodziejstwa spodziewać się nie należy.

Nieudana wojna błyskawiczna Rosjan

Przejmowanie tak poważnego obiektu, jak elektrownia atomowa, to nie jest sprawa prosta. Rosjanie musieli chyba mieć agentów wśród dotychczasowego menedżmentu.

- Energetyka miała w agresji odgrywać jedną z kluczowych ról. W opublikowanym przez ukraińskie SBU rosyjskim dokumencie napisano wręcz, że jedną z ważniejszych przyczyn niepowodzenia „wojny błyskawicznej” była klęska w próbie rozmontowania systemu energetycznego Ukrainy.

Zakłócenie tego system było głównym zadaniem rosyjskich służb specjalnych. Tak, by wepchnąć Ukrainę w ciemność i chaos. Miano blokować dostawy energii do miast, zatrzymać pracę kolei, paraliżować logistykę i pogłębiać panikę. Zakładano, że po uderzeniach rakietowych w elektrownie ukraińskie, cały system padnie. Ciemności w domach i na ulicach sprowokowałyby strach u ludności. To by jednocześnie paraliżowało ruchy wojsk ukraińskich, a także odcięłoby jakąkolwiek łączność między centrami decyzyjnymi w Kijowie a wojskiem.

Elektrownie cieplne można zniszczyć atakiem bombowym, ale już nie da rady tego uczynić z elektrowniami atomowymi. Tu trzeba było działać inaczej. Rosjanie przeznaczyli ogromne pieniądze na przygotowanie specjalnych operacji. Na początek organizowali agenturę wśród ukraińskich „atomszczyków”. Przed agresją Rosjanie, poprzez różne intrygi, doprowadzili do wymiany części kadr kierowniczych w elektrowniach atomowych.

Rosyjskie specsłużby zakładały, że w przypadku wojny ta agentura w elektrowniach momentalnie przekaże zarządzanie elektrowniami Rosjanom. Jednocześnie agentura miała zdezorganizować koordynację w pracy Enerhoatomu i nie dopuścić do jakiejkolwiek skoordynowanej obrony elektrowni.

Kierownictwo Enerhoatomu już pierwszego dnia wojny uciekło z Kijowa, zostawiając dyrekcje poszczególnych elektrowni samym sobie. Potem się okazało, że nagle wszyscy musieli ratować zdrowie w jednym z zachodnio-ukraińskich sanatoriów. A zastępca dyrektora generalnego Enerhoatomu do spraw ekonomicznych, Niemiec Jakob Hartmud w ogóle uciekł do ojczyzny. Przez miesiąc nie było z nim żadnego kontaktu. Wrócili wszyscy do Kijowa dopiero 26 marca, gdy sytuacja na froncie zmieniła się na korzyść sił ukraińskich.

Inny z dyrektorów w Enerhoatomie Oleg Bojariniec został zatrzymany przez SBU w Równem. Tamtejsza służba przekazała go do dyspozycji SBU w Kijowie. Tu jednak został wypuszczony po wstępnych przesłuchaniach. Na ostatnim posiedzeniu parlamentu zarzucano funkcjonariuszom, że ta rezygnacja z dalszych przesłuchań dyrektora nie była bezinteresowna. Zarzutem parlamentarzystów było także to, że pewnie niektórzy myślą, iż wojna będzie oznaczała zakończenie wszelkich dochodzeń, ułaskawienia itd.

Można więc powiedzieć, że z wykonania planów wobec ukraińskiej energetyki Rosjanom niewiele wyszło.

- Agresorzy nie zdołali przejąć kontroli nad kolejnymi siłowniami atomowymi. Najbardziej zagrożona była ta nieopodal Mikołajewa. Siły zbrojne Ukrainy obroniły jednak dostęp do niej. Ponadto w kolejnych elektrowniach aresztowano wszystkich, którzy okazali się rosyjskimi agentami. Między innymi byli to specjaliści z Rosji, którzy przyjechali do elektrowni w Równem (nieopodal granicy z Białorusią) niby to z misją uruchomienia urządzeń dopiero co kupionych w Rosji.

Na dodatek dyrektor tej elektrowni zakomunikował publicznie, że siły ukraińskie są gotowe do walki w sąsiedztwie elektrowni, nie zważając na ryzyko eksplozji. Ta deklaracja miała wielki wpływ na zatrzymanie walk wokół elektrowni. Bo przecież potencjalna eksplozja mogła nakierować opad radioaktywny także na Rosję. Kijowa czy innych miast Ukrainy nie spowiły ciemności. Wielka zaś akcja agentury rosyjskiej zakończyła się katastrofą.

Synchronizacja ukraińskiej energetyki z Europą trwa mimo wojny

Tymczasem równolegle trwała robota przy synchronizacji ukraińskiego systemu energetycznego z zachodnioeuropejską siecią.

- To dodatkowo utrudniało całą sytuację. Wedle założeń rosyjskich, odłączona od rosyjskich połączeń energetyka ukraińska, ale jeszcze nie będąca włączona w system zachodni, byłaby bardziej podatna na wszelkie kłopoty. Całe szczęście, że ta synchronizacja już nastąpiła. W każdej godzinie do Polski wysyłamy po około 200 megawatów. Podobne ilości płyną także do Słowacji i Rumunii, a nawet Mołdawii. Bo obecnie, mimo wojny i związanych z tym trudności, Ukraina ma nadwyżki energetyczne. Są one sprzedawane po cenach rynkowych.

Obecnie sytuacja na froncie zmienia się. Wojska ukraińskie, wedle słów prezydenta Zełenskiego, szykują się do ofensywy. Także w kierunku okupowanej przez Rosjan elektrowni.

- Rosjanie zaminowali wszelkie podejścia do niej. Zaminowali także wiele urządzeń wewnętrznych. Wiemy o tym z raportów wywiadowczych. Stronie ukraińskiej (gdyby zapowiadana ofensywa zakończyła się powodzeniem) pozostaje otoczenie elektrowni i wymuszenie jej opuszczenia przez siły rosyjskie. Elektrownia znajduje się na łatwym do okrążenia, naddnieprzańskim półwyspie. Ponadto okupanci rozpoczęli układanie specjalnej magistrali, by można było elektrownię ostatecznie przełączyć na rosyjski system energetyczny. Przede wszystkim chodzi tu o zaopatrzenie w elektryczność Krymu.

Obok elektrowni atomowej jest także elektrownia wodna. Stoi także ponad 80 wiatraków wytwarzających prąd. Wszystko to Rosjanie chcą podłączyć do swojego systemu. Pracownicy średniego szczebla w każdej z siłowni są terroryzowani. Wszędzie stoją żołnierze z automatami wycelowanymi w ludzi.

Jednego z nurków pracujących przy utrzymaniu basenu chłodzącego przy elektrowni Rosjanie zmusili do bardzo wyczerpującej pracy. Zakończyło się to śmiercią tego człowieka. Ponadto około 50 osób z personelu przepadło bez wieści. Są pewnie gdzieś więzieni. Nie wiadomo nawet, czy wszyscy jeszcze żyją. Całe szczęście, że około połowy pracowników działów technicznych zdołało ewakuować się na tereny kontrolowane przez wojska ukraińskie.

Czy przełączenie systemu energetycznego na rosyjski to trudna robota?

- Wedle wyliczeń specjalistów, do takiej zmiany Rosjanom potrzebne są jeszcze 2-3 miesiące spokojnej pracy. Rosjanie liczą, że ta elektrownia będzie pracowała na ich potrzeby. Wywieźli więc tylko takie ilości paliwa, które niezbędne jest im do zbadania jego parametrów technicznych. Ponadto wywiezienie większej ilości paliwa jest możliwe tylko w specjalnych kontenerach. Taki ruch zaś niewątpliwie wyśledziłyby amerykańskie satelity szpiegowskie. Jak na razie nic takiego nie nastąpiło.

Ponadto Rosjanom trudno ingerować w prace elektrowni, bo tam wprowadzono automatyzację, wedle standardów zachodnioeuropejskich. Nowe urządzenia były produkowane przez firmy ukraińskie, jak i europejskie. Dla Rosjan to absolutna nowość. Muszą więc na początek poznać tajniki pracy tego systemu. Do tego potrzeba czasu i ukraińskich specjalistów, których dlatego więżą i zmuszają do współpracy.

Nie należy jednak chyba zapominać o tych pracownikach elektrowni, którzy opowiadają się po stronie rosyjskiej. Czy ci właśnie ludzie nie spowodują tego, że prace nad włączeniem elektrowni do systemu rosyjskiego przyspieszą?

- Ci, którzy opowiedzieliby się teraz po stronie rosyjskiej (poza wcześniejszymi agentami rosyjskich służb), niekoniecznie mają zaufanie Rosjan. A z niewolnika, jak wiadomo, nie ma pracownika. Najwyższy rangą pracownik elektrowni, który oficjalnie opowiedział się po stronie Rosjan, to Aleksandr Pawłowicz Prismickij, zastępca dyrektora generalnego elektrowni do spraw... ochrony obiektu. Może z racji na tę deklarację Rosjanie zostawili go na stanowisku do tej pory zajmowanym.

Ponadto o agenturalność oskarżono jednego z byłych dyrektorów Enerhoatomu Andreja Derkacza. Wedle informacji przekazanych do Kijowa przez amerykańskie służby, Derkacz ponad 10 lat współpracował z Rosjanami. Jest zresztą absolwentem szkoły KGB z roku 1992.

Derkacz (który był także ukraińskim parlamentarzystą) organizował w całej Ukrainie sieć firm ochroniarskich, które miały pomagać w przejmowaniu władzy w poszczególnych regionach. Obecnie jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Podejrzewa się, że pewnie przebywa w Rosji.

Ukraińcy chcieliby sił międzynarodowych jako ochrony swoich elektrowni atomowych

Jak może pomóc obecnie Zachód ukraińskiej energetyce?

- Czas najwyższy, by instancje ONZ ogłosiły Rosję państwem terrorystycznym w dziedzinie energetyki atomowej. Bo jak nazwać ich działania w okupowanej elektrowni?

Jak nazwać ich wcześniejsze poczynania w zamkniętej elektrowni w Czarnobylu, gdzie niszczyli wszystko, co im się nawinęło pod rękę? Strona ukraińska powinna napisać do ONZ także oficjalny wniosek, by do wszystkich ukraińskich elektrowni atomowych skierować, jako ochronę, oddziały pokojowe ONZ. Wraz z nimi powinni w takim przypadku też przybyć inspektorzy z Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Rosjanie taką decyzję by zawetowali, ale ważny byłby tu jakiś gest.

W samej Agencji panoszą się ludzie z Rosji. To też zadanie społeczności międzynarodowej, by ich stamtąd po prostu wyrzucić. A to już można zrobić bez jakichś wielkich decyzji ONZ. Tymczasem rosyjskie lobby w Międzynarodowej Agencji Atomistyki pisze o naszej wojnie jako o „ukraińskim konflikcie”, dyskretnie „zapominając” o roli Rosji. Na dodatek Ukraina do tej pory nie unieważniła dokumentu o współpracy w dziedzinie energetyki atomowej z Rosją.

Nie wyrzucono też z roboty w Enerhoatomie wielu ludzi z rosyjskimi paszportami. Oczywiście w sensie faktycznym już tej współpracy z Rosją nie ma, ale przecież w świecie dyplomacji liczą się także gesty, dokumenty. To wpływa na dystansowanie się Zachodu od sankcji wobec Rosji w sferze energetyki jądrowej.

Rozmawiał w Kijowie: Krzysztof Szczepanik