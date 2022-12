Drobni akcjonariusze wygrywają w sądowym procesie z Energą. Sąd podważył ważną uchwałę

Sąd w Gdańsku w procesie z powództwa tzw. gdańskiej grupy mniejszościowych akcjonariuszy Energi wydał wyrok m.in. uchylający uchwałę NWZ Energi z października 2021 o wycofaniu spółki z giełdy. Energa jednak nie zgadza się z wyrokiem w części dotyczącej uchylenia uchwały.

Energa podała, że 1 grudnia 2022 roku otrzymała informację o wydaniu 30 listopada 2022 przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku orzekającego o oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Energi z 29 października 2020 ws. wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego i o uchyleniu tej uchwały.

Ten proces toczy się z powództwa 12 osób fizycznych - akcjonariuszy Energi, które w ramach inicjatywy „Pokażmy siłę inwestorów Energa” złożyły pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego.

- Jesteśmy świadomi, że jest to jeszcze wyrok nieprawomocny, ale przekonaliśmy wszystkich niedowiarków, że jednak można w dużej grupie, swoim uporem i potrzebą odkrycia prawdy uzyskać sprawiedliwy wyrok - komentuje Jan Trzciński, prezes fundacji "To, co najważniejsze", współtwórca projektu "Pokażmy siłę inwestorów Energa".

- Konsekwencja w działaniu ponad 900 osób – drobnych akcjonariuszy – zrzeszonych w fundacji „To co najważniejsze”, oraz włożony wysiłek i zaangażowanie 12 powodów w sprawie zaowocowało tryumfem prawdy - komentuje Jan Trzciński.

Energa w komunikacie giełdowym podała, że omawiany wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie są znane motywy rozstrzygnięcia, a ponadto znaczyła, że wyrok nie jest prawomocny.

„Spółka nie zgadza się z ww. wyrokiem w części, w jakiej uchyla uchwałę (w sprawie wycofania akcji Energi z obrotu giełdowego - red.), wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i podejmie decyzje co do dalszych kroków prawnych” - czytamy w komunikacie Energi.

Uchwała NWZ Energi w uproszczeniu o wycofaniu spółki giełdy została zaskarżona przez dwie grupy akcjonariuszy mniejszościowych tj. skupionych wokół projektu „Pokażmy siłę inwestorów Energa” i tzw. grupę warszawską.

W maju 2022 w procesie z powództwa tzw. grupy warszawskiej Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający jej powództwo.