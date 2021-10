Drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacyjnego

KE w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów od firm wykorzystujących innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu czy magazynowania energii - podało MKiŚ w sobotnim komunikacie.

Jak podał resort, w ramach Funduszu Innowacyjnego Komisja Europejska uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro.

Według komunikatu, do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Z informacji MKiŚ wynika, że w obecnej edycji projekty będą oceniane jednoetapowo. Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków będą: potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, stopień innowacyjności, dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym, możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wybrane w tej edycji, został określony na poziomie 1,5 miliarda euro.

Resort poinformował, że firmy zainteresowane otrzymaniem wsparcia ze środków Funduszu Innowacyjnego mogą składać wnioski wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej. Zakończenie naboru wniosków nastąpi 3 marca 2022 r. Wyniki oceny zostaną opublikowane w III kwartale 2022 r., natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Dodatkowo - wskazało ministerstwo - 10 listopada b.r. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) odpowiedzialna za proces oceny wniosków oraz Komisja Europejska DG ds. klimatu organizują wirtualny dzień otwarty dla potencjalnych beneficjentów Funduszu Innowacyjnego, w trakcie którego przybliżone zostaną informacje o prowadzonym naborze wniosków.

Jak podano, z kolei w marcu 2022 r. uruchomiony zostanie również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

Fundusz Innowacyjny został utworzony w celu wsparcia nowoczesnych technologii. Jest jednym z największych na świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300. Całkowita pula środków FI może wynieść około 10 mld euro a jej ostateczna wielkość uwarunkowana będzie bieżącymi cenami uprawnień do emisji. Fundusz będzie funkcjonował do 2030 r.