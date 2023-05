DSR – jak firmy obniżają ceny energii zmniejszając ślad węglowy?

Dominująca w Polsce energia wyprodukowana z węgla nie zapewnia już niskich i stabilnych cen. Dodatkowo koszty uprawnień do emisji CO2 wzrosły i niewykluczone, że będą jeszcze wyższe, a zmiany w europejskiej energetyce oraz biznesie stawiają przed polskim przemysłem nowe wyzwania. Udział w programie Demand Side Response wiąże się z wieloma korzyściami dla polskich przedsiębiorstw.

Dostęp przemysłu do bezemisyjnych, tanich i stabilnych cenowo źródeł energii zyskał na znaczeniu biznesowym z uwagi na ubiegłoroczny kryzys energetyczny oraz rosnącą presję rynkową. W Polsce obliczanie śladu węglowego towarów jeszcze nie jest obowiązkiem, ale w najbliższych latach będzie dla wielu firm prawną koniecznością. Wielu zachodnioeuropejskich kontrahentów już stawia takie wymagania swoim polskim dostawcom.

Coraz więcej firm chcąc łączyć obniżenie kosztów zakupu energii i ograniczanie efektów środowiskowych, inwestuje w odnawialne źródła energii, pomimo istotnych wyzwań, jakie niosą za sobą takie rozwiązania na gruncie prawnym czy pod względem dostępności odpowiedniej infrastruktury. W dobie wysokich cen energii po panele PV czy turbiny wiatrowe sięgają nie tylko firmy usługowe ale także przemysł. Inwestycje w OZE stają jednak przed koniecznością bilansowania wytwarzania energii i zapotrzebowania na nią poprzez dodatkowe źródła.

Tutaj z pomocą przedsiębiorcom przychodzi rozwiązanie Demand System Response (DSR). Jest to umowa, w której firma dysponująca możliwością czasowego zmniejszenia zużycia energii, otrzymuje wynagrodzenie za gotowość do takiej redukcji. W przypadku, gdy system elektroenergetyczny jest zagrożony obniżoną podażą energii, jego operator zwraca się do odbiorców o czasowe zmniejszenie poboru mocy. Pozwala to na zwiększenie elastyczności podaży i popytu energii. Po stronie firmy, biorącej udział w programie DSR, są to dodatkowe dochody, które mogą sięgać nawet kilku mln zł rocznie.

Warto także wspomnieć, że aby osiągnąć unijne cele klimatyczne tylko do 2040 roku z OZE powinno powstać w Europie aż 570 GW nowych mocy wytwórczych. To oznacza ok. 35% unijnego rynku energii. Tak duży udział niestabilnego źródła energii będzie wymagać szerokiego wprowadzenia zabezpieczeń systemu energetycznego. Dlatego niezbędnym elementem stanie się wpasowanie w system OZE magazynów energii i upowszechnianie usług DSR.

