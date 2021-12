DSR to narzędzie z potencjałem. Elastyczni zarabiają miliony

- Wartość rynku DSR - czyli rynku, na którym odbiorcy oferują zdolność do zmian swojego zapotrzebowania na energię - tylko w kontraktach Enel X na rynku mocy osiąga ponad 100 mln zł rocznie i to są pieniądze, które trafiają w znakomitej większości do odbiorców energii. Natomiast DSR może być wykorzystywany nie tylko na rynku mocy - mówi Jacek Misiejuk, prezes Enel X, agregatora DSR. W 2022 roku spodziewane są nowe korzyści dla elastycznych odbiorców energii elektrycznej.

- W rynku mocy mogą uczestniczyć mniejsze firmy o mocy redukcji 200-300 kW, dla których warunki programu gwarantowanego były często zbyt trudne do spełnienia - zaznacza Jacek Misiejuk, prezes Enel X.

Liczba odbiorców energii uczestniczących w rynku DSR rośnie dynamicznie. W 2021 roku w portfelu Enel X było ponad 140 odbiorców energii, a w przyszłym roku to będzie blisko 250.

Odbiorcy energii mogą zyskać z rynku mocy nawet około 200 tysięcy zł rocznie za 1 MW redukcji mocy. - Uczestniczący w DSR na rynku mocy mogliby być wykorzystywani w innych programach ważnych dla systemu elektroenergetycznego - wskazuje szef Enel X.