Duńska firma kupi energię z polskich farm fotowoltaicznych

Faerch Group, producent opakowań spożywczych, podpisał 10-letnią umowę zakupu energii elektrycznej (PPA) ze źródeł odnawialnych ze spółką Better Energy. Energia będzie wytwarzana w dwóch farmach fotowoltaicznych Better Energy położonych na północy Polski - Polanów i Postomino.

Mająca siedzibę w Danii grupa pozyska zieloną energię elektryczną wytwarzaną w dwóch farmach fotowoltaicznych Better Energy położonych na północy Polski - Polanów i Postomino - o mocy zainstalowanej 30 MWp każda.

Faerch Group wytwarza opakowania do żywności dla producentów, sklepów, dostawców usług oraz linii lotniczych.

- 10-letnia umowa PPA da nam stały dostęp do opłacalnej energii z OZE, przyśpieszy osiągnięcie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wesprze transformację energetyczną Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii - powiedział Tom Sand-Kristensen, dyrektor finansowy w Faerch Group.

- W Better Energy uważamy, że umowy PPA są najbardziej skutecznym narzędziem do przyśpieszenia transformacji systemu energetycznego w kierunku wykorzystania energii z odnawialnych źródeł - powiedział Mikkel Thorup Hansen, dyrektor działu PPA w Better Energy.

Grupa Better Energy powstała w 2012 r. w Danii. Obecnie Better Energy prowadzi działalność w Polsce, Danii, Szwecji i Finlandii. W kolejnych latach spółka ma w planach budowę farm fotowoltaicznych o mocy ponad 10 tys. MW, co wystarczy do zasilenia w energię elektryczną około 5 milionów gospodarstw domowych rocznie.