Duńska spółka OZE dynamicznie rośnie. Mierzy w 30 GW mocy

W pierwszym półroczu i w II kwartale 2023 r. biznes European Energy, duńskiej spółki działającej także w Polsce, nadal rósł. Osiągnęła też kilka kamieni milowych.

Jak podaje komunikat, EBITDA za II kwartał (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) i zysk przed opodatkowaniem wzrosły o ponad 200 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 r., do odpowiednio 36,1 mln euro i 21,7 mln euro.

Aktywa wytwórcze działającej na rynku energii odnawialnej spółki o mocy 1119 MW (wzrost o ponad 100 proc. rok do roku) wyprodukowały w II kwartale 457 GWh energii, czyli około trzy razy więcej niż w tym samym okresie w 2022 roku. Wzrost ma być kontynuowany. Docelowo spółka ma w planie ponad 30 GW. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. posiadała 987 MW w budowie, z czego znaczna część ma być gotowa do uruchomienia przed końcem roku. Co więcej, liczba realizowanych projektów stale rośnie. Na koniec kwartału, projekty w fazie rozwoju osiągnęły 34,2 GW, a projekty w fazie badań dodały potencjał kolejnych 25 GW.

- Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w drugim kwartale 2023 r., z utrzymującego się wysokiego wzrostu i dalszego ogólnego postępu operacyjnego i finansowego - powiedział Jens Due Olsen, przewodniczący zarządu European Energy.

W ostatnim czasie European Energy podpisało także umowy z Novo Nordisk i Grupą LEGO na odbiór e-metanolu z budowanego obecnie zakładu European Energy Power-to-X w Kassø.

W ostatnim kwartale European Energy zbyła łącznie 366 MW, w tym głównie gotowy do budowy projekt w USA. Jak zwraca uwagę komunikat, wraz z oczekiwaną częściową sprzedażą Kassø Solar Park i Kassø Power-to-X Plant firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia oczekiwanej sprzedaży projektów za cały rok.

Prognoza European Energy na 2023 r. pozostaje bez zmian: EBITDA na poziomie 180 mln euro i zysk przed opodatkowaniem w wysokości 140 mln euro z marżą +/- 20 proc.