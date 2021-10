Duża elektrociepłownia z dużą stratą. Możliwe przerwy w dostawach ciepła

W pierwszym półroczu 2021 roku grupa kapitałowa Elektrociepłowni Będzin zanotowała stratę netto w wys. 44,7 mln zł. Na ten wynik wpłynęła głównie Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., która zawiązała rezerwy na niewykupione uprawnienia do emisji CO2 za 2021 rok. Spółka nie wyklucza utraty płynności.

Kłopoty z umorzeniem uprawnień do emisji CO2

Możliwe kłopoty w dostawach ciepła



- Spółka kieruje się więc przede wszystkim koniecznością zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, w związku z czym pozostające do dyspozycji środki pieniężne w pierwszym rzędzie przeznacza na zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej, tj. zabezpieczenie płatności za węgiel i inne materiały do produkcji, wynagrodzenia załogi oraz bezwzględnie konieczne prace remontowe - czytamy w raporcie.



Spółka podjęła również działania mające na celu ograniczenia emisji CO2 w roku 2021 i kolejnych latach poprzez wprowadzenie współspalania biomasy oraz bardziej efektywną eksploatację istniejących jednostek, wykorzystując w pełni ekonomikę produkcji w kogeneracji, co w efekcie będzie skutkować obniżaniem emisji.



EC Będzin podkreśla, że w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności spółki Prezes URE ma narzędzia, aby wymóc na spółce kontynuację produkcji pokrywając jednocześnie koszty uzasadnione produkcji energii generowanej przez EC Będzin sp. z o.o.



W raporcie zaznaczono, że Tauron Ciepło nie jest w stanie w krótkim czasie pokryć zapotrzebowania na ciepło obsługiwanych przez EC Będzin sp. z o.o. mieszkańców.





I po trzecie, ograniczenie kosztów działalności spółek z grupy kapitałowej.Jak czytamy w raporcie, bezprecedensowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i konieczność umorzenia ponad pół miliona ton uprawnień do emisji EUA stworzyły dla spółki zagrożenie związane z ryzykiem utraty płynności.Drastyczny wzrost notowań uprawnień do emisji CO2, który jest kontynuowany w 2021 roku spowodowany został w głównej mierze spekulacyjnymi działaniami na rynkach finansowych co spowodowało wzrost cen EUA o 78 proc. od początku roku 2021, a rok do roku wzrost o 112 proc.Na 30 kwietnia 2021 roku spółka powinna była dokonać umorzenia około 585 tys. ton uprawnień do emisji CO2 za rok 2020. Ostatecznie na ten dzień spółka, pomimo posiadania wyższych środków, zakupiła i umorzyła jedynie 12,5 proc. uprawnień EUA (70 tys. ton) wydatkując na to kwotę 15,2 mln zł.Niewydatkowanie wszystkich pozostających w dyspozycji środków finansowych na dalszy zakup uprawnień do emisji CO2 było spowodowane troską o utrzymanie płynności przez spółkę EC Będzin sp. z o.o.Zarząd spółki prowadzi ponadto rozmowy z właściwymi organami administracji publicznej w sprawie możliwości rozłożenia w czasie zobowiązania z tytułu umorzenia EUA oraz nadzwyczajnego złagodzenia kary, która może być nałożona za nieumorzenie uprawnień do emisji w terminie.O trudnej sytuacji finansowej w kontekście braku wykupu i umorzenia EUA w pełnej wysokości za 2020 rok zarząd EC Będzin sp. z o.o. poinformował głównego odbiorcę ciepła, czyli Tauron Ciepło oraz polską administrację publiczną o skali i przyczynach problemu.Elektrociepłownia w Będzinie na chwilę obecną jest jedynym dostawcą ciepła do Sosnowca, oprócz skrajnych wschodnich dzielnic, gdzie jest dostawcą rezerwowym, oraz części Będzina. Stan ten oraz układ sieci powoduje, iż w razie jakichkolwiek przerwy w produkcji ciepła przez EC Będzin sp. z o.o., istnieje zagrożenie dostaw ciepła dla mieszkańców.