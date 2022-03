Duża inwestycja PGE w morskie farmy wiatrowe. "Chcemy zaangażować polskie firmy"

Naszą ambicją jest budowa 6,5 GW mocy w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 r. Chcemy, by polskie firmy jak najliczniej wzięły udział w tym przedsięwzięciu - mówi WNP.PL Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polski offshore a Ukraina

Wojna na Ukrainie mniej lub bardziej wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, może ona dotknąć także branże morskiej energetyki wiatrowej.- Obawiamy się kwestii zerwania łańcuchów dostaw w związku z wojną na Ukrainie. Pamiętajmy, że Ukraina była największym producentem oraz dostawcą stali na polski rynek - i ten łańcuch został zerwany - przypomina Wojciech Dąbrowski.Jeśli zaś chodzi o turbiny, które stanowią ok. 40 proc. wartości tej inwestycji, to liczba producentów jest ograniczona.- Wiemy, kto może je wyprodukować; przetarg jest prowadzony, w czerwcu chcemy go rozstrzygać i nie widzę tutaj zagrożenia - zapewnia Wojciech Dąbrowski.