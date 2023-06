Aż 95 proc. spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 oraz 85 proc. firm z indeksu mWIG40 korzysta z własnej lub zakupionej energii ze źródeł odnawialnych.

Nadal w procesie transformacji energetycznej przedsiębiorstw znacznie lepiej radzą sobie duże podmioty.

W indeksie WIG20 już 60 proc. spółek planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Z kolei w indeksie mWIG40 ten odsetek wynosi 50 proc., a w przypadku indeksu sWIG80 jest to jedynie 31,3 proc. badanych firm. Warto zaznaczyć, że wszystkie wyniki są lepsze niż rok temu.

- Trendy na świecie są oczywiste. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Widać to w skali makro, czyli m.in. działaniach na poziomie UE, czy krajowym mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji CO2 - mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos, działającej w branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

Z kolei na poziomie mikro, zmiany doskonale obrazują przedsiębiorstwa giełdowe, które z roku na rok zwiększają swoją aktywność w szeroko rozumianym obszarze OZE.

- Dzięki temu firmy m.in. zabezpieczają się przed znacznymi wahaniami cen energii, podnoszą swoją niezależność energetyczną, poprawiają swój rating ESG, co zwiększa szansę na pozyskanie zewnętrznego finansowania, dopłaty z Unii Europejskiej czy obecność w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Z uwagi na dużą wagę transformacji energetycznej we współczesnych przedsiębiorstwach postanowiliśmy po raz drugi przeprowadzić badanie spółek z GPW w kontekście OZE - tłumaczy Zbigniew Prokopowicz.

Mniejsze spółki muszą przyspieszyć transformację

Druga edycja badania Luneos została wykonana w maju i czerwcu 2023 r. Analizie poddanej były raporty niefinansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności za 2022 r. spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80.

W raportach i sprawozdaniach spółek giełdowych poszukiwana była odpowiedź na pytanie – czy spółka planuje inwestycje lub korzysta z energii pochodzącej z OZE? Innymi słowy, czy dane przedsiębiorstwo giełdowe odnosi się w swoich raportach do tematu odnawialnych źródeł energii.

Odpowiedź była twierdząca, gdy np. spółka podawała ile proc. energii zużywanej w przedsiębiorstwie było generowanych z własnych instalacji fotowoltaicznych, jaki proc. stanowiła zakupiona zielona energia od zewnętrznych podmiotów, jakie są plany inwestycyjne spółki w kwestii OZE.

Z badania wynika, że 95 proc. przedsiębiorstw z WIG20 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (np. poprzez zakup certyfikowanej energii). To wzrost o 5 punktów procentowych w skali roku.

Z kolei 85 proc. przedsiębiorstw z mWIG40 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. To wzrost aż o 20 punktów procentowych w ujęciu rocznym.

Natomiast 62,3 proc. przedsiębiorstw z sWIG80 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to zrost o 3,3 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Wiele firm planuje budowę własnych źródeł odnawialnych

W dalszej kolejności zawężono temat poszukiwań i uwaga została skupiona tylko na działaniach i planach związanych z własnymi mocami pochodzącymi z OZE, czyli czy przedsiębiorstwa posiadają lub planują podjąć inwestycje we własną energię pochodzącą z fotowoltaiki lub farm wiatrowych.

W tym aspekcie stwierdzono, że 60 proc. z WIG20 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE. To wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku.

50 proc. firm z mWIG40 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE. To wzrost o 10 punktów procentowych w skali roku.

Z kolei 31,3 proc. firm z sWIG80 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE. To wzrost o 5,3 punktów procentowych w ujęciu rocznym.

- We wszystkich badanych przez nas aspektach zaobserwowaliśmy wyniki lepsze, niż te sprzed roku. To potwierdza, że zarządzający giełdowymi przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę z istoty transformacji energetycznej. Nadal jednak znacznie gorzej prezentuje się wynik najmniejszych badanych przez nas podmiotów. Liczymy, że w kolejnej edycji naszego badania to właśnie spółki z sWIG80 najmocniej poprawią swój wynik i zintensyfikują działania na rzecz transformacji energetycznej. Zwłaszcza, że często nie wiąże się ona z dużymi nakładami inwestycyjnymi, gdy np. skorzysta się z modelu abonamentowego transformacji energetycznej, czyli as-a-service - podkreśla Michał Kozłowski, współzałożyciel i wiceprezes Luneos oraz prezes Luneos Green Energy.