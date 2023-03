Duże pieniądze wyrzucamy przez okno. Wielki potencjał ciepła odpadowego

Centra danych, supermarkety, stacje metra, fabryki, oczyszczalnie ścieków i budynki – wszystkie te obiekty wytwarzają duże ilości ciepła, które się marnuje. W samej tylko Warszawie ciepło odpadowe można by wykorzystać do ogrzania 380 tys. domów.

Istnieją bariery uniemożliwiające wykorzystanie ciepła odpadowego, do których należą brak informacji, odpowiednich regulacji prawnych i zachęt finansowych.

- Centra danych, supermarkety, stacje metra, fabryki, oczyszczalnie ścieków i budynki - wszystkie te obiekty wytwarzają duże ilości ciepła, które się marnuje. Tymczasem w samej tylko Warszawie ciepło odpadowe można by użyć do ogrzania 380 tys. domów. Odzysk ciepła to działanie, które nie może być pomijane w obecnym kryzysie energetycznym - czytamy w raporcie „Największe na świecie niewykorzystane źródło energii: Ciepło odpadowe”, przygotowanym przez firmę Danfoss, producenta komponentów i rozwiązań technologicznych dla chłodnictwa i klimatyzacji, ogrzewnictwa, dystrybucji wody oraz maszyn roboczych.

Duże pieniądze uciekają przez okno, a można je odzyskać

„Wyobraźmy sobie, że idziemy korytarzem, na którym rozsypane są banknoty dziesięciozłotowe. Czy zignorowalibyśmy ten fakt, depcząc po nich przez cały dzień? Większość z nas z pewnością wykonałaby ten niewielki wysiłek i schyliła się po poniewierające się banknoty. Niestety, w przypadku ciepła odpadowego tak się nie dzieje. Pozwalamy, żeby pieniądze ulatniały się przez okno, nie robiąc nic w kierunku ponownego wykorzystania nadwyżki wyprodukowanego ciepła przez budynki czy gałęzie przemysłu” - wskazują autorzy raportu.

Wskazują, że ilość ciepła odpadowego wyprodukowanego tylko w samej Unii Europejskiej wynosi 2 860 TWh rocznie, co jest niemal równe całkowitemu zapotrzebowaniu UE na ogrzewanie oraz ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych i użytkowych, takich jak szkoły, szpitale, hotele, restauracje czy centra handlowe.

Zastosowanie technologii umożliwiających wykorzystanie ciepła odpadowego może przynieść oszczędności rzędu 67,4 mld euro rocznie przy pełnym ich wdrożeniu w roku 2050.

- Dużo taniej jest wykorzystać energię, wygenerowaną przy okazji innego procesu, niż kupić ją lub wyprodukować. Co więcej, wykorzystanie energii, która zostałaby utracona, może przynieść wzrost wydajności w gospodarce i obniżyć ceny energii dla konsumentów. Ciepło odpadowe może zastąpić znaczne ilości paliw kopalnych, ułatwiając tym samym zieloną transformację systemów energetycznych - mówi Adam Jędrzejczak, prezes firmy Danfoss Poland.

Ciepło z oczyszczalni ścieków, fabryki czy centrum danych

Ciepło odpadowe może być ponownie wykorzystane w procesie dostarczania ogrzewania oraz ciepłej wody do fabryki, która je wygenerowała, lub przesłane do pobliskich domów oraz budynków przemysłowych za pomocą sieci ciepłowniczej.

Np. potencjał produkcyjny ciepła odpadowego w Warszawie to 3,8 TWh. Wykorzystanie potencjału tylko trzech największych źródeł ciepła odpadowego z Warszawy, m.in. z zakładu oczyszczania ścieków Czajka, czyli 3,3 TWh pozwoliłoby na zapewnienie ciepła sieciowego dla ok. 380 tys. gospodarstw domowych.

Raport przedstawia konkretne, działające już rozwiązania z Danii, Niemiec, Irlandii czy Polski.

Niedawno oddane do użytku centrum danych z Dublina zapewni ciepło dla 47 tys. m2 powierzchni w budynkach sektora publicznego. Ogrzeje również 3000 m2 powierzchni handlowej oraz 135 przystępnych cenowo mieszkań na wynajem.

Ciepło odpadowe elementem dekarbonizacji także samorządów

Plany wykorzystania ciepła odpadowego mają już polscy samorządowcy, np. Sanok przeprowadza transformację energetyczną opartą na OZE i wodorze.

- Ciepło wytworzone przy produkcji wodoru w procesie elektrolizy będzie zasilać miejską sieć ciepłowniczą. Obniżymy w ten sposób ceny, by dać mieszkańcom alternatywę tańszego życia - mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Z kolei w Lidzbarku Warmińskim realizowany jest projekt „Ciepłownia Przyszłości”, która w 90 proc. ma być oparta na pompach ciepła oraz fotowoltaice i dostarczać ciepło do 3,5 tys. osób.

- Ciepło odpadowe jest ważnym elementem dekarbonizacji, na której tak nam zależy. Należy podkreślić, że odpadem jest także chłód. Nasz projekt przewiduje wykorzystanie go w lato - zaznacza Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

- Marnowana energia jest niewidoczna, a przecież drzemie w niej ogromny potencjał. Wykorzystanie ciepła odpadowego to najczystsza forma efektywności energetycznej - podkreśla Justyna Glusman, dyrektorka Stowarzyszenia Fala Renowacji.

Istnieją jednak bariery, które uniemożliwiają wykorzystanie ciepła odpadowego, w tym brak informacji, odpowiednich regulacji prawnych i zachęt finansowych. Wskazane jest także skoordynowanie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami, dostawcami energii oraz jej źródłami w celu maksymalnego wykorzystania potencjału drzemiącego w cieple odpadowym”.

- Ciepło odpadowe to źródło ciepła, które powinno być wykorzystywane na jak największą skalę przez m.in. zakłady przemysłowe, czy samorządy, jeśli tylko jest dostępne. Nie traćmy energii, która została już wyprodukowana, a która ma pozytywny wpływ na cele klimatyczne, środowiskowe i co więcej, przekłada się na oszczędności dla użytkowników - podsumowuje Dariusz Koc, dyrektor zarządzający Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE).

Ciepło odpadowe z przemysłu: więcej niż produkcja Niemiec, Szwecji i Polski

W Unii Europejskiej centra przemysłowe stanowią największe źródła ciepła odpadowego. Ilość ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu ciężkiego w UE przekracza 267 TWh rocznie. Mówiąc bardziej obrazowo – to więcej niż ciepło wygenerowane w 2021 w Niemczech, Polsce i Szwecji sumarycznie.

Przykładem może być fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim, która wybudowana została w taki sposób, aby zaoszczędzić jak najwięcej energii oraz wykorzystać ciepło odpadowe pochodzące z procesów technologicznych na hali. Największy odzysk ciepła pochodzi z hali produkcyjnej, gdzie w okresie zimowym fabryka jest w stanie odzyskać nawet do 80 proc. energii wykorzystanej na potrzeby ogrzewania hali i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

System wentylacyjny w hali produkcyjnej odbiera to ciepło i wykorzystuje je ponownie do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. Oprócz odzysku ciepła z hali i procesów produkcyjnych, ciepło odzyskiwane jest również ze sprężarek powietrza oraz agregatów wody lodowej. Urządzania te wytwarzając chłód lub sprężając powietrze naturalnie emitują ciepło, które odzyskiwane jest na potrzeby ogrzewania budynków i podgrzewania wody (na potrzeby ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

W okresach przejściowych i zimowym podstawowym źródłem ogrzewania są pompy ciepła powietrze woda, wspomagane przez odzysk ciepła z powyższych procesów. Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne oraz maszyny produkcyjne zasilane są zieloną energią elektryczną.

Supermarkety: wielki potencjał lodówek i zamrażarek

Lodówki i zamrażarki pozwalające na dłużej zachować świeżość produktów spożywczych wykorzystują większość energii używanej przez supermarkety. Potencjał ciepła odpadowego w sektorze sprzedaży żywności w UE to 44 TWh rocznie. Jest to wartość równa wolumenowi ciepła wyprodukowanego w 2021 roku przez Czechy i Belgię sumarycznie.

Jako przykład dobrych praktyk podano jeden z duńskich supermarketów. Od 2019 roku 78 proc. ciepła zużywanego przez supermarket SuperBrugsen, zlokalizowany w małym miasteczku na południu Danii, to ciepło odpadowe pochodzące z procesów chłodzenia. Ponadto, supermarket sprzedał już 133,7 MWh energii do okolicznych budynków poprzez lokalną sieć ciepłowniczą.

Centra danych: coraz większy konsument energii elektrycznej

Centra danych zużywają znaczne ilości energii. W 2020 roku centra znajdujące się na terenie UE oraz Wielkiej Brytanii zużyły 100 TWh energii elektrycznej, co stanowiło ok. 3,5 proc. całości zapotrzebowania na elektryczność na tym obszarze. Ostrożne szacunki z roku 2020 pokazują, że 1269 centrów danych zlokalizowanych na terenie UE i Wielkiej Brytanii wyprodukowało w ciągu roku 95 TWh dostępnego ciepła odpadowego.

Jak podano w raporcie, we Frankfurcie nad Menem przygotowywanych jest kilka projektów, które mają pomóc miastu w odbieraniu ciepła odpadowego z centrów danych i wykorzystaniu go do pokrycia całkowitego zapotrzebowania w gospodarstwach domowych i biurach.

Oszacowano, że do 2030 roku ciepło odpadowe z centrów danych we Frankfurcie mogłoby pokryć całkowite zapotrzebowanie miasta na ogrzewanie gospodarstw domowych i budynków biurowych.

