Duże przyspieszenie w inwestycjach energetycznych i gazowych

Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w pierwszej połowie 2022 roku wzrosła do 30,9 mld zł, czyli o 27,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

W okresie sześciu miesięcy rozpoczęto 114 tys. inwestycji, czyli o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku, wobec wzrostu przed rokiem o 9,3 proc.

Około 65 proc. z nich stanowiły przyłącza energetyczne i gazowe o niewielkiej jednostkowej wartości kosztorysowej.

Z danych GUS wynika, że na modernizację istniejących środków trwałych przypadało 31,6 proc. wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych.

Wzrosła wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę do 7,9 mld zł (o 65,1 proc.), w przetwórstwie przemysłowym - do 12,3 mld zł (o 25,2 proc.), w informacji i komunikacji - do 1,9 mld zł (o 16,4 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej - do 2,7 mld zł (o 7,3 proc.).

Zmniejszyła się wartość kosztorysowa rozpoczętych inwestycji m.in. w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji do 1,1 mld zł (o 8,2 proc.).

