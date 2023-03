Duże remonty w elektrowniach. Lepiej oszczędzajmy energię

Dwa duże bloki energetyczne i kilka mniejszych wypadły z krajowego systemu energetycznego na czas remontów. Operator krajowej sieci przesyłowej zapewnia, że wciąż jest odpowiednia rezerwa mocy, ale zaleca oszczędzanie energii wieczorami.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Serwis Business Insider Polska donosi, że dwa duże bloki w Jaworznie i Opolu, a do tego kilka mniejszych zostało wyłączonych do remontów. Jak poinformował Maciej Wapiński z biura prasowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przechodzą one planowane wcześniej tzw. remonty średnie. Instalacja o mocy 905 MW w Elektrowni Opole ma być wyłączona do 15 kwietnia. Blok 910 MW w elektrowni Jaworzno ma być wyłączony do północy 26 kwietnia.

"Te dwa bloki należą do największych w Polsce i mają kluczowe znaczenie dla stabilności dostaw energii do polskich domów" - pisze Business Insider.

Do tych dwóch wyłączeń dochodzą remonty kilku mniejszych bloków, m.in. w Bełchatowie i Kozienicach.

Business Insider zaznacza, że na szczęście w ostatnich tygodniach dużo energii wytwarzały odnawialne źródła energii – 28 marca było to 11 GWh, a 17 marca padł rekord i wyprodukowano 12 GWh. 20 lutego rekordowa produkcja farm wiatrowych spowodowała konieczność obniżenia do minimum mocy elektrowni węglowych i gazowych, a także awaryjny eksport energii.

Mimo to problemem są godziny wieczorne, kiedy spada produkcja instalacji fotowoltaicznych, a rośnie zapotrzebowanie na prąd. O tej porze roku szczyt zapotrzebowania na energię przypada w godzinach 19 - 21, podczas gdy szczyt pracy instalacji fotowoltaicznych na godziny 12 - 14 (w tym czasie OZE potrafi dostarczać nawet ponad połowę krajowej energii).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zalecają oszczędzanie energii w godzinach szczytu, choć zapewniają, że jest zachowana odpowiednia rezerwa mocy. Przyznają jednak, że problemem może być nagły spadek temperatury i spowodowane tym dogrzewanie mieszkań grzejnikami elektrycznymi.