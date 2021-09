Duże wyzwanie dla Polski. Musimy zainstalować 13 mln inteligentnych liczników

W Polsce mamy zainstalowanych około 2 mln inteligentnych liczników energii, wymienić musimy jeszcze 13 mln liczników. To nie jest łatwe zadanie - mówi WNP.PL Marcin Petrykowski, prezes Atende.

Rynek wart 40 mld euro

W Polsce wciąż większość energii produkujemy z węgla, jest więc czy w takim miksie warto wdrażać inteligentne liczniki.- Nie tyle warto, ale wręcz trzeba! Musimy sobie zdawać sprawę, że od rezygnacji z gospodarki węglowej nie ma odwrotu. Jesteśmy połączeni w system naczyń połączonych z resztą Europy. Decyzje o odwrocie od energetyki konwencjonalnej, w tym wypadku węglowej, już została podjęte w Paryżu w ramach porozumienia klimatycznego z 2015 r. czy też spełnienia wymogów unijnych w tym zakresie. Jest to trend, z którym podążać musimy, na szczęście mamy coraz więcej energii produkowanej w źródłach odnawialnych. to jest ten element, który inteligentna energetyka bardzo fajnie dynamizuje i bardzo fajnie rozwija. ponieważ daje większą elastyczność - podkreśla Marcin Petrykowski.Prognozuje, że konsumenci coraz mocniej będą głosować nogami wybierając ofertę od firm, które oferują także energię zieloną, mają inteligentne liczniki oraz inteligentne systemy zarządzania siecią.Rozwój inteligentnej energetyki przełoży się na korzyści dla całej gospodarki.- Przełożenie tych zmian na gospodarkę musi być duże, ponieważ mówimy o strategicznym obszarze z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tu nie chodzi tylko o energetykę, ale również o konsumpcję energii, dzisiaj nasz świat staje się coraz mocniej zależny od energii elektrycznej - zaznacza Marcin Petrykowski.Zwraca uwagę, że analitycy prognozują wzrosty zapotrzebowania na inteligentne liczniki w Europie o około 10 proc. rok do roku. Wartość tego rynku ma sięgnąć 40 mld dolarów,